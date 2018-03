ILONA STALLER/ "Sono single e voglio un uomo ricco. Con Luca Di Carlo, storia d'amore e di passione"

Ilona Staller, single: l'ex attrice a luci rosse ungherese è stata intervistata dal settimanale Chi al quale ha dichiarato di essere single e in cerca di un uomo ricco.

07 marzo 2018 Fabio Morasca

Ilona Staller: "Sono single e voglio un uomo ricco" (Web)

Ilona Staller ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, a pochi giorni da un nuovo furto che ha subito all'interno della sua abitazione. L'ex attrice hard ungherese, infatti, aveva ricevuto la poca gradita visita dai ladri già nel 2014. In questa ennesima battaglia legale, al suo fianco, ritroviamo l'avvocato Luca Di Carlo, già visto durante alcune infuocate puntate di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. Ilona Staller ha parlato a tutto tondo della sua vita attuale, dichiarandosi rigorosamente single e in cerca di un uomo forte dal punto di vista economico: "Ci tengo a dirlo, sono una donna single. Sto aspettando il principe azzurro. Voglio che sia milionario, prima di tutto. Poi, deve essere non manesco, dolce, che mi coccoli, che ami la natura, i viaggi e che non sia geloso. Sono single da una ventina d'anni, a parte piccoli flirt". Cicciolina, stando sempre alle sue dichiarazioni, vuole un uomo ricco perché i numerosi processi che ha dovuto sostenere le hanno prosciugato i conti.

LA STORIA D'AMORE CON LUCA DI CARLO

Tra gli uomini che Cicciolina ha amato di più nella sua vita, troviamo anche il precitato avvocato Luca Di Carlo. Gli altri due sono Jeff Koons, l'artista padre di suo figlio Ludwig, e Riccardo Schicchi, il talent scout che la fece diventare un'icona nel mondo della pornografia nel nostro paese. Ilona Staller ha definito Luca Di Carlo come "un animale da tribunale": l'avvocato è stato al fianco di Cicciolina durante l'estenuante battaglia legale riguardante l'affidamento del figlio Ludwig che l'ex attrice hard portò dagli Stati Uniti in Italia. Ilona Staller, con quest'intervista, si è mostrata molto riconoscente nei riguardi di Di Carlo, definendolo anche come suo "salvatore". Alla fine, la battaglia legale contro la schiera di avvocati di Jeff Koons è stata vinta da Ilona Staller. Tra l'ex attrice a luci rosse e il suo avvocato, ci fu anche una storia della quale Cicciolina ha parlato così: "Di amore e di sesso ma oggi ci lega soltanto l'amicizia e l'affetto. Anche perché lui è fidanzato con Simona, una bella ragazza molto gelosa".

ILONA STALLER E IL RAPIMENTO DEL FIGLIO

Ilona Staller ha ribadito di non essere pentita di nulla di quanto compiuto nella propria vita. Quando parla del momento in cui decise di portare il figlio Ludwig in Italia, l'ex attrice hard non ha problemi nell'utilizzare il verbo "rapire". Per quanto riguarda, invece, la sua presenza sul piccolo schermo, è difficile vedere Ilona Staller nelle trasmissioni televisive. La sua ultima esperienza è stata la versione ungherese di Survivor, realizzata in Africa. Cicciolina ha anche ammesso che era prevista una sua partecipazione a L'Isola dei Famosi proprio in coppia con l'avvocato Di Carlo: la produzione del programma, però, avrebbe fatto improvvisamente retromarcia sulla decisione. Riguardo il sesso e il mondo della pornografia, infine, Ilona Staller ha dichiarato di praticare soltanto autoerotismo in questo periodo, aggiungendo che il suo sogno è quello di girare un film hard da regista e ricordando i tempi d'oro con Schicchi, quando guadagnava ben 200 milioni di lire al mese, all'epoca. Cicciolina ha anche parlato della figlia che ha perso dopo 4 mesi di gravidanza: "L'ho sempre nel cuore e lo sarà in ogni attimo della mia vita".

© Riproduzione Riservata.