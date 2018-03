Isola dei Famosi 2018/ Ancora guai per Alessia Marcuzzi: dopo il cannagate, spunta...

Isola dei Famosi 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.

07 marzo 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018

Tra accuse di omofobia e canna-gate, la posizione di Alessia Marcuzzi, conduttrice dell'Isola dei Famosi, appare sempre più precaria. In palese difficoltà in queste settimane, la bionda conduttrice ha cercato di gestire al meglio queste delicate situazioni eppure il pubblico continua a dirsi scontento e deluso da un'edizione che continua a presentare molte lacune, da video decisivi per la risoluzione di particolari situazioni mancati ad elementi spesso sorvolati dalla produzione. Ma c'è un'altra cosa che ha scatenato le lamentele del pubblico e a sottolinearlo è il settimanale Nuovo Tv nel suo ultimo numero. Qui si legge: "È inevitabile che, assieme all'Isola, a naufragare possano essere Alessia Marcuzzi e il suo futuro da conduttrice del programma" esordisce il noto settimanale.

RIPESCAGGIO E TELEVOTO: SCOPPIA LA POLEMICA DEL PUBBLICO

Ancora si legge "La colpa di Alessia? Non essere stata in grado di di gestire le situazioni più spinose. Ultima, solo in ordine di tempo, il ripescaggio tra i naufraghi eliminati al televoto". La critica nei confronti del programma nascerebbe stavolta dall'opinione che il voto dato dalle persone a casa non abbia alcun valore. "In molti, in questi giorni, si chiedono che senso abbia spendere anche solo un euro per esprimere il proprio voto se poi la produzione non rispetta l'esito della consultazione" si legge ancora su Nuovo Tv. Scelte e atteggiamenti, quelli della produzione dell'Isola dei Famosi e di Alessia Marcuzzi, che continuano ad indispettire il pubblico del noto reality di Canale 5, mettendoli in una situazione sempre più precaria. Ci sarà una svolta nel corso delle prossime puntate?

© Riproduzione Riservata.