KARINA CASCELLA / L'opinionista torna a Uomini e donne? "Se dovesse chiamare io risponderò"

Karina Cascella vorrebbe tornare a Uomini e donne? In risposta alle domande di alcuni utenti sui social network, l'opinionista si è espressa in merito ad una possibile chiamata.

07 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Karina Cascella

C'è chi la ama e chi la odia, in molti pensano che sia eccessiva nelle sue dichiarazioni eppure l'assenza di Karina Cascella di Uomini e donne si fa sentire. Da diverso tempo l'opinionista è lontana dalla corte di Maria De Filippi ma la presenza degli altri opinionisti ha portato un po' di noia tra il pubblico da casa, con l'innegabile crisi di ascolti soprattutto nel Trono Classico. La vicenda è stata chiamata in causa di recente proprio nel profilo social della Cascella: dopo che la blogger ha pubblicato una sua foto risalente al periodo in cui lavorava nel dating show di Canale 5 in molti hanno detto la loro, con numerose critiche ma anche diverse approvazioni. Qualcuno le ha chiesto se tale immagine preannunci un suo ritorno o se, in caso contrario, in futuro lei penserà comunque di riprendere il suo posto nel salotto mariano e la risposta dell'opinionista non si è fatta attendere. Scopriamo di seguito come...

Karina Cascella torna a Uomini e donne

Qualche utente del profilo social di Karina Cascella le ha chiesto se in futuro farà ritorna a Uomini e donne e l'opinionista ha risposto come segue: "Da quello che avete scritto si evince che ero una stro**a vipera che però vi piaceva un sacco. Poi si evince che vi farebbe un sacco piacere se io tornassi a Uomini e Donne ma voi lo sapete che non dipende da me. Io qualora dovesse arrivare una telefonata accetterei molto volentieri. Quando Maria chiama io rispondo e non preoccupatevi se dovesse chiamare io risponderò e sarà sempre una risposta positiva". Parole che lasciano dunque in sospeso la sua futura partecipazione nella trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ma che hanno dato il via ad un serie di botta e risposta sul web: c'è davvero bisogno di lei in queste ultime puntate dove non mancano grida e duri confronti? Fino a dove arriverà il trash pur di aumentare gli ascolti?

© Riproduzione Riservata.