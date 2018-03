LA MASCHERA DI ZORRO/ Su Canale Nove il film con Antonio Banderas (oggi, 7 marzo 2018)

La maschera di Zorro, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 7 marzo 2018. Nel cast: Antonio Banderas e Chaterine Zeta Jones, alla regia Martin Campbell. Il dettaglio.

07 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in onda su Canale Nove oggi

NEL CAST ANTONIO BANDERAS

Il film La maschera di Zorro va in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola action che vede la regia di Martin Campbell, regista noto per aver diretto film come Amore senza confini, Lanterna verde, Casino Royale e The legend of Zorro. Tra i protagonisti principali uno degli attori spagnoli più amati a livello internazionale: Antonio Banderas, che riuscì a incantare il pubblico di tutto il mondo porprio grazie al personaggio di Zorro e che tornò a interpretare nel 2005 in The legend of Zorro, sequel diretto dallo stesso Martin Cambpell, nel quel tornerà a recitare accanto a Chaterine Zeta Jones. Nel cast è presente anche uno straordinario Antonhy Hopkins, che però non sarà presente nel sequel. Tra gli sceneggiatori de La maschera di Zorro figura anche Ted Elliot, sceneggiatore americano che ha collaborato a grandi colossal cinematografici come Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma e Shrek. Ma ediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA MASCHERA DI ZORRO, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia descrivendo le mirabolanti gesta di Zorro, l'eroe mascherato che corre in soccorso dei più deboli per difenderli dai soprusi dei potenti. Dopo aver salvato tre uomini condannati a morte dall'esercito di Montero, Zorro dona a Joaquín (un ragazzino che lo ha aiutato nell'azione di salvataggio), una collanina che il giovane indossa immediatamente, custodendola gelosamente. Poco dopo però, Zorro (alias Diego de la Vega) viene arrestato, sua moglie uccisa e sua figlia neonata rapita da Montero, che ingannandola, la crescerà come fosse sua figlia. Trascorrono vent'anni da quei terribili avvenimenti e, mentre Montero intende ritrovare il suo acerrimo nemico Diego de la Vega, quest'ultima fugge via dalla struttura detentiva nella quale era imprigionato intenzionato a vendicare i soprusi perpetrati da Montero nei suoi confronti. Il piano cambia quando Diego incontra Elena, sua figlia. L'uomo deciderà così di affidare il suo piano di vendetta al giovane Alejandro (ovvero il piccolo Joaquin che lo aiutò vent'anni prima), non prima di aver addestrato il giovane a diventare il nuovo Zorro.

