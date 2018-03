LA PANTERA ROSA/ Su TV8 il film con Steve Martin e Kevin Kline (oggi, 7 marzo 2018)

La pantera rosa, il film in onda su TV8 oggi, mercoledì 7 marzo 2018. Nel cast: Steve Martin, Kevin Kline, Beyoncé Knowles, alla regia Shawn Levy. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

07 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film La pantera rosa va in onda su TV8 oggi, mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 21.30. Una commedia che è stata prodotta nel 2006 ed è stata diretta da Shawn Levy. Il film rappresenta il remake dell'omonimo film del 1963, che ha contribuito a creare il personaggio stesso della pantera rosa, dando vita a cartoni, serie animate ed un merchandising internazionale. Il cast di attori protagonisti è composto da Steve Martin, Kevin Kline, Beyoncé Knowles, Jean Reno, Emily Mortimer, Henry Czerny e William Abadie. Shawn Levy, che si è occupato della regia del film, è un noto regista americano reso celebre da produzioni cinematografiche come Una notte al museo 2 - La fuga, Notte folle a Manhattan, Una scatenata dozzina, Notte al museo - Il segreto del faraone e This Is Where I Leave You. Con un budget di circa 80 milioni di dollari, La pantera rosa è riuscito ad incassare circa 189 milioni di dollari in giro per il mondo. Nonostante il discreto risultato riportato al box office, la pellicola non ha riscosso il successo sperato. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA PANTERA ROSA, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è il maldestro detective Clouseau, considerato dal suo diretto superiore (Charles Dreyfus) un vero incapace. Tuttavia decide di affidargli un caso molto delicato che ha come obiettivo quello di scovare il colpevole del'omicidio una figura molto influente del mondo dello sport francese. Intanto Dreyfus, convinto che Clouseau non sarà in grado di risolvere il caso, mette in piedi uno speciale gruppo d'azione formato da personalità eccelse del mondo dell'investigazione francese. Nel frattempo Clouseau, ignaro di tutto, inizia le sue indagini e scopre che la vittima, Yves Gluant, aveva una relazione con una nota cantante di nome Xania, bella ed affascinante. Interrogando la donna scoprono di una sua pregressa relazione con un famoso calciatore francese Bizu, che avrebbe avuto un ottimo movente per uccidere Gluant. Poco dopo Bizu viene trovato morto e Clouseau torna a brancolare nel buio. Riuscirà a risolvere il caso e dimostrare al suo superiore di non essere un completo disastro?

