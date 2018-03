LA VITA IN DIRETTA/ Nuovo appuntamento con Marco Liorni e Francesca Fialdini su Rai 1

Oggi, mercoledì 7 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

07 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, mercoledì 7 marzo, alle 16.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri il programma pomeridiano della prima rete Rai ha raccolto 1.549.000 spettatori pari al 12% di share nella prima parte, 1.974.000 telespettatori con il 15% di share nella seconda. Tra gli ospiti della puntata c’era Sandra Milo, ma la presenza dell’attrice non è stata molto apprezzata dal popolo del web: “Sinceramente farei volentieri a meno di questo piagnisteo pieno di banalità della Milo... e poi il solito racconto dell'amore con Fellini... sì sì voleva bene alla moglie di Fellini! Ci credo!” e “Che noia, niente di personale contro la Milo, ma se la palleggiano tra storie italiane e la vita in diretta, è un contenitore inutile, i fatti di cronaca riprendono “Chi l' ha visto" e il resto... inesistente, spero che le cose cambino anche in Rai”, hanno scritto due utenti su Twitter.

La vicenda della piccola Sofia

Nel corso della diretta di ieri si è parlato anche della vicenda della piccola Sofia, nata grazie all’intervento della vicina. Due settimane Sofia è nata nel bagno di casa, a Borgosatollo, sotto gli occhi terrorizzati dei fratelli.La vicina di casa Carolina Meneses ha praticato il massaggio cardiaco alla piccola, grazie alle indicazione dell'infermiere della Soreu di Bergamo Manuel Spinelli. “All'inizio pensavo che stesse male, mai avrei pensato che avesse appena partorito: nessuno sapeva che era in dolce attesa, lei stessa non era consapevole di essere incinta, anzi credeva di non poter più avere figli”, ha raccontato la donna a Brescia Today. Oggi finalmente Sofia è tornata a casa.

© Riproduzione Riservata.