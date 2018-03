LITE SCANZI-SGARBI / Video, a #Cartabianca volano parole grosse: "Fatti curare"

07 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ieri sera #CartaBianca è stato il palcoscenico di una vera e propria lite furibonda tra Vittorio Sgarbi e Andrea Scanzi. Il neoeletto di Forza Italia ha sottolineato: "Essere vicini a chi è fuori dall'Italia e viene qui da noi è un atto cristiano nobile, ma io tra mio figlio e quello di un altro do la precedenza a mio figlio. Il padre di Andrea Scanzi rispetto a un ragazzo del Camerun probabilmente aiuterebbe suo figlio. I Cinque stelle sono senza padri, non hanno niente, non hanno idee. A qualcuno risulta che abbiano proposto qualcosa?". Prende parola il giornalista de Il Fatto Quotidiano, che sottolinea: "Chiedere dei pareri politici a Vittorio Sgarbi è curioso perché è uno che ha cambiato più partiti e idee che paia di mutande. Ricordo che è stato eletto col proporzionale grazie ad un paracadute, uno che per due mesi ha insultato Di Maio, 11 milioni di elettori che hanno votato i 5 Stelle, convinto di andare ad Acerra e conquistare il mondo e non l'ha votato nemmeno il gatto". Qui Vittorio Sgarbi si scalda e alza i toni: "Sei un morto di sonno che non si candida e fa politica. Fai cagare". Scanzi risponde: "Sei una prostituta di basso livello politico" e Sgarbi non ci vede più: "Tu sei una p***" e altre parole difficili da ripetere. Chiosa Andrea Scanzi: "Sgarbi fatti curare". Clicca qui per il video.

LA BATTAGLIA DI VITTORIO SGARBI CONTRO IL MOVIMENTO 5 STELLE

Vittorio Sgarbi di certo non può passare per protagonista che si esprime sottovoce. Il noto critico d'arte in queste ultime elezioni però ha dato il meglio di sé, uscendo spesso fuori dal concesso. La sua pagina di Facebook è diventato un vero e proprio aggregatore di polemiche nei confronti del Movimento 5 Stelle che è destinatario di accuse pesanti e grandi polemiche. Fino a questo momento però i rappresentanti del partito politico, da Luigi Di Maio ad Alessandro Di Battista, hanno al momento risposto a Vittorio Sgarbi che si è sentito libero di esprimere le sue idee forse un po' troppo sopra le righe. Le parole hanno portato a diverse polemiche con i sostenitori del Movimento 5 Stelle che hanno puntato il dito verso Vittorio Sgarbi, prendendolo a loro volta di mira con anche pesanti insulti sui social network. Come sempre fatto in carriera però l'onorevole di Forza Italia ha tirato dritto, ignorando tutti, sulla sua strada.

