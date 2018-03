Le Iene Show/ Anticipazioni e servizi 7 marzo: presunti abusi a Ponticelli

Le Iene Show, anticipazioni e servizi 7 marzo: presunti abusi sessuali a Ponticelli con il Vaticano che ha riaperto il caso. La storia di Fratel Biagio, un missionario laico.

07 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Le Iene Show - Ilary Blasi e Teo Mammuccari

Le Iene show tornano in onda oggi, mercoledì 7 marzo, alle 21.20 su Italia 1. Al timone del nuovo appuntamento con lo show più irriverente della televisione ci saranno Ilary Blasi e Teo Mammuccari che formano una coppia affiatata e molto amata dal pubblico. Nell’appuntamento del mercoledì, inoltre, ci sono anche i ragazzi della Gialappa’s Band che commenteranno i vari servizi della serata. Come ogni settimana saranno tanti i servizi realizzati dagli inviati e che verranno mandati in onda. Non mancheranno le solite inchieste, ma anche servizi più leggeri. Una delle inchieste più importanti che le Iene stanno portando avanti è quella sui presunti abusi a Ponticelli, Napoli, commessi da Don Silviero Mura. L’inchiesta si era conclusa nel 2016 con un’archiviazione ma il Vaticano ha da poco riaperto il caso. Un quarantenne, infatti, ha rivelato di aver subito violenze da parte del sacerdote quando aveva solo 13 anni. L’uomo ha rivelato di aver più volte denunciato la cosa alla Curia di Napoli, ma nonostante tutto, Don Silverio sarebbe rimasto al suo posto continuando ad insegnare religione n una scuola. La iena Paolo Trincia torna ad occuparsi del caso per scoprire nuove verità sull’oscura vicenda.

LE IENE SHOW 7 MARZO: LA STORIA DI BIAGIO CONTE

Tra gli altri servizi della puntata de Le Iene Show in onda oggi, mercoledì 7 marzo, ci sarà quello dedicato a Biagio Conte, un missionario laico che ha dato vita alla "Missione di Speranza e Carità", per aiutare i bisognosi e i sofferenti della città di Palermo. Fratel Biagio – com’è conosciuto in città – accoglie emarginati, senzatetto e tutti quelli che attraversano momenti difficili offrendo non solo il suo aiuto concreto ma anche quello spirituale. Fratel Biagio indossa i tipici sandali francescani e va in giro con il bastone e la lunga barba per diffondere, esattamente come fece San Francesco, il suo messaggio di pace. Fratel Biagio, per accendere l’attenzione sulla morte dei clochard, ha digiunato e dormito per giorni sotto i portici di Palermo. In seguito al suo gesto, l’amministrazione di Palermo ha deciso di autorizzare l'esecuzione di alcune opere La Missione 'Speranza e carità' di allargarsi e avere un numero maggiore di posti letto. La iena Nina Palmieri incontra Fratel Biagio e racconta la sua storia.

