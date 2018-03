Luca Onestini e Raffaello Tonon/ A Radio Zeta: gli Oneston in onda dal lunedì al venerdì

Raffaello Tonon e Luca Onestini approdano a Radio Zeta. La coppia di amico in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 nel programma “Pomeriggio Zeta” con Susanna Scalzi.

07 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Luca Onestini, Susanna Scalzi e Raffaello Tonon

Dopo il Grande Fratello Vip 2 Raffaello Tonon e Luca Onestini conquistano anche la radio. Gli Oneston, come sono stati ribattezzati dai loro fan, sono entrati a far parte della famiglia di Radio Zeta: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 sono in onda nel programma “Pomeriggio Zeta” con Susanna Scalzi, visibile anche sul canale 266 del digitale terrestre. Già all’interno del casa del Grande Fratello i due insperabili amici avevano avuto modo di cimentarsi con le dirette radio organizzate dal Gf, suscitando l’approvazione del pubblico. Lunedì l’inedito duo ha ufficialmente fatto il suo debuttato su “Radio Zeta”: Susanna Scalzi ha detto che l’ex tronista del Trono Classico ha fatto letteralmente impazzire il centralino della trasmissione, mentre Luca ha voluto dedicare la canzone “Dieci ragazze” alla sua fidanzata Ivana Mrazova. L’arrivo di Raffaello Tonon e Luca Onestini in radio è stato accolto con entusiasmo dai loro fan: “Grazie per questo regalo, ciao Luca, ciao Raffaello vi voglio bene #PomeriggioZeta #oneston”, “Luca e Raffa grazie per rallegrarmi il pomeriggio da questo lunedì! Siete la mia vita, amorini miei #PomeriggioZeta” e “Almeno oggi una gioia la sto avendo: gli #oneston su #RadioZeta #PomeriggioZeta”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

Il libro "Gli Oneston"

Ma l’esperienza in Radio non è l’unico progetto lavorativo che gli Oneston hanno in serbo per i loro fan: a maggio, infatti uscirà, il libro “Gli Oneston”, edito Mondadori Electa, in cui raccontano della loro amicizia. Intervistati da Gabriele Parpiglia, i due amici hanno parlato del libro: “Ci raccontiamo, ma non lo faremo in modo banale. Sarà tutto frizzante e giocoso, tra gag sulla nostra quotidianità trasformata in fumetti e scambi di ruolo. Insomma sarà un lavoro originale e molto positivo. Leggerete cose pazzesche sulle nostre vite, io da uomo maturo, lui da giovane star generazione 2.0” ha detto Raffaello Tonon. Ha aggiunto Luca Onestini: “Parleremo di tutto: del primo appuntamento, delle vacanze estive, dei segreti per la cura del corpo. E ancora: l’approccio al sesso, il rapporto con la cucina, spiegheremo anche come si fa il barbecue, il look che scegliamo per le diverse situazioni poi alla fine il tutto converge sui “nostri” punti di vista comuni”.

Gli Oneston fanno il loro ingresso a Radio Zeta! Ora in RADIOVISIONE in #PomeriggioZeta dalle 15 alle 18! @suni1605 pic.twitter.com/7ZjT2j1JL7 — Radio Zeta (@RadioZetaOf) 5 marzo 2018

