MEGHAN MARKLE/ Il suo abito da sposa costerà più di quello di Kate Middleton?

Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno: secondo alcune fonti l'abito da sposa della ex attrice di Suits potrebbe costare di più di quello di Kate Middleton.

07 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Harry e Meghan Markle (Instagram)

Mancano poco più di due mesi alle nozze di Meghan Markle e il principe Harry. Come ogni sposa, anche la ex attrice di Suits sta cercando l’abito dei suoi sogni. Secondo il magazine Look, il vestito della futura sposa costerà circo 550.000 dollari: “L’abito da sposa è stata la spesa più grande e il budget ora è raddoppiato rispetto a quello che era in origine”, ha detto una fonte alla rivista. Al momento però non è noto il nome dello stilista che vestirà la Markle nel giorno delle sue nozze, riporta il Daily Mail. In molti ricorderanno che per il suo matrimonio Kate Middleton scelse un abito di Alexander McQueen, che costava 350.000 dollari. Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno e presto verranno spediti gli inviti per partecipare al matrimonio reale. Tra gli invitati non mancheranno gli ex-colleghi di Meghan nella serie Suits: “Il cast è stato contatto da Kensington Palace per gli inviti”, ha detto una fonte a HELLO. Secondo la fonte tra gli invitati anche l’attrice Priyanka Chopra e la campionessa di Tennis Serena Williams.

Gli invitati al matrimonio di Harry e Meghan Markle

Kensington Palace ha rivelato che Harry e Meghan hanno deciso di invitare 1.200 membri della società civile, così come 200 persone da organizzazioni ed enti di beneficenza, 100 alunni da scuole locali, 610 membri della comunità del Castello di Windsor e 530 membri dello staff delle proprietà della famiglia reale e delle proprietà della Corona. “Il principe Harry e Miss Meghan Markle vogliono che il giorno del loro matrimonio sia organizzato in moda di permettere a tutti di sentisi parte delle celebrazioni”, ha comunicato il Palazzo. Il matrimonio sarà celebrato alle ore 12.00 (quando in Italia saranno le 13) nella Cappella di St George, nel castello di Windsor a officiare le nozze ci sarà l’Arcivescovo di Canterbury. Alle 13 i neo sposi saliranno a bordo della carrozza che li porterà in giro per la città di Windsor in modo che i sudditi possano salutare i neo sposi. I due percorreranno circa sei strade prima di rientrare al Castello. A seguire ci sarà il ricevimento per la coppia e gli ospiti nella George's Hall. In serata, il Principe di Galles (Carlo, il padre di Harry) darà un ricevimento serale privato per la coppia, i loro amici intimi e la famiglia.

