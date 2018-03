MOLL FLANDERS/ Su La7 il film con Robin Wright e Morgan Freeman (oggi, 7 MARZO 2018)

Moll Flanders, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 7 marzo 2018. Nel cast: Robin Wright e Morgan Freeman, alla regia Pen Densham. La trama del film nel dettaglio.

Il film Moll Flanders va in onda su La7 oggi, mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'avventura che ha visto alla regia Pen Densham. La pellicola è un vero e proprio omaggio a uno dei dei romanzieri e giornalistici britannici più famosi di tutti i tempi, ovvero Daniel Defoe. La storia narrata nell'omonima opera romanzata è rappresentata in modo estremamente fedele all'interno del film, particolare molto apprezzato dalla critica che ha, infatti, omaggiato con grandi elogi la pellicola diretta da Pen Densham. Quest'ultimo non è un regista particolarmente noto e Moll Flanders è probabilmente uno dei suoi lavori meglio riusciti. Ad interpretare il personaggio principale della storia è Robin Wright, attrice americana nota per essere apparsa in film come Unbreakable - Il predestinato, Bugie, baci, bambole & bastardi, Una casa alla fine del mondo e La vita segreta della signora Lee. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MOLL FLANDERS, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è l'affascinante Moll, una giovane donna il cui destino è stato beffardo e poco clemente, fin da quando era solo una bambina. Messa al mondo all'interno di una fatiscente struttura detentiva, la piccola Moll, dopo diversi anni di vagabondaggio in strada, è stata racconta da un'associazione di volontariato che ha provveduto a lei senza farle mancare nulla. Nel pieno dell'adolescenza, sposa un giovane uomo che perde la vita alcuni mesi dopo il matrimonio. Negli anni successivi sposa e si separa da diversi uomini, fino a collezionare ben cinque matrimoni. L'ultimo la lascia sul lastrico, costringendola a ritornare in strada vivendo di furti ed espedienti di ogni genere. Nel finale Moll viene tratta in arresto e costretta a scontare una lunga pena detentiva. In carcere la donna avrà modo di incontrare uno dei suoi vecchi amori.

