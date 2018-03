Max Biaggi all'Isola dei Famosi 2018?/ Scarica l’Aztei:“Nessuna voglia di andare in quel contesto, per carità!

Max Biaggi pronto per una sorpresa a Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018? Il pilota smentisce categoricamente l'arrivo in Honduras o nello studio del programma

07 marzo 2018 Hedda Hopper

Max Biaggi e Bianca Atzei

Si torna a parlare di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 ma, soprattutto, del suo ex, Max Biaggi. In molti hanno pensato alla possibilità che il centauro potesse prendere parte ad una delle puntate del programma magari per fare una sorpresa alla sua ex che i primi giorni si è sciolta in lacrime per due. La possibilità sembrava quasi reale quando Mara Venier, proprio con consolare la cantante sarda, ha confermato il fatto di essere uscito a cena con lui e di aver trovato un uomo dolcissimo pronto a dire belle cose di lei. Questo ha fatto sorridere la Atzei e anche i suoi fan che hanno sperato davvero di vederli insieme proprio a favore delle telecamere. Chi conosce bene Biaggi sa che è davvero restio al gossip e alle luci della ribalta e questo rendeva difficile questa sorta di incontro, ma per tutti coloro che avessero ancora alcuni dubbi, ecco arrivare la dichiarazione ufficiale.

MAX BIAGGI DICE NO ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Lo stesso Max Biaggi ha smentito categoricamente almeno secondo la rubrica "Sussurri" di Diva e Donna in cui si riporta un virgolettato del pilota che, dopo aver annunciato il suo ritorno in tv, ha anche specificato il fatto che non sarà "Assolutamente non ho nessuna voglia di andare in quel contesto! Per carità!". A quanto pare Max Biaggi boccia il programma di Canale 5 e conferma che non sarà in studio né per una sorpresa e né per altro. Secondo lo stesso settimanale sembra proprio che alla base della rottura tra loro ci fosse la voglia di Bianca Atzei di prendere parte al programma. Naturalmente si tratta di una goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno e che ha portato il pilota sui suoi passi in materia di amore e di vita privata dopo il terribile incidente che gli ha fatto guardare in faccia la morte. E' davvero l'Isola la causa della rottura tra i due?

