Mr Robot 3/ Anticipazioni del 7 marzo 2018: Elliot colpisce Angela? La Fase 2 ha inizio

Mr. Robot 3, anticipazioni del 7 marzo 2018, su Premium Stories in prima Tv assoluta. Angela farà di tutto per fermare Elliot, ma fino a che punto vorrà spingersi?

Mr Robot 3, in prima assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, mercoledì 7 marzo 2018, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Mr Robot 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 5°, dal titolo "Errore di runtime". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Elliot (Rami Malek) si presenta a casa di Darlene (Carly Chaikin), che viene subito avvertita da Dom (Grace Gummer) e messa in guardia sul non far saltare la copertura. Il fratellastro la mette invece sotto torchio perché sospettoso riguardo al fatto che possa permettersi un appartamento, ma non riesce a convincerla a seguirlo. Nel frattempo, Irving (Bobby Cannavale) si trova ad una tavola calda con Angela (Portia Doubleday) a discutere delle ultime azioni della Dark Army. Una volta nel suo appartamento, Elliot rivela a Darlene che la Fase 2 è ancora in atto e di aver scelto la strada più lunga per evitare che i federali incastrino i responsabili del collasso economico. Solo dietro le insistenze della sorella conferma di voler essere lui a trovarli per primo, perché una parte di sé non riesce a lasciare andare il progetto.

Le chiede poi di trasferirsi nell'appartamento affianco per tenerlo sotto controllo ed evitare che durante la notte si trasformi in Mr Robot (Christian Slater). In quel momento, Dom fa irruzione con la squadra nell'appartamento di Norm (Rizwan Manji), che conferma alla fijne di essere membro della FSociety. Dominique però pensa che la sua cattura sia stata fin troppo semplice e che possa essere parte di un piano particolare. Quella notte, Darlene scopre che Elliot è uscito dal suo appartamento e decide di seguirlo, ma ne perde ogni traccia quando Mr Robot sale a bordo di un taxi. Insospettita da alcune mosse di Elliot, Angela (Portia Doubleday) invece informa Tyrell (Martin Wallström) di quello che sta facendo l'hacker. Capiscono così che sta giocando a loro sfavore e che i ritardi sono stati causati proprio da lui. Tyrell si infuria quindi con Mr Robot e lo accusa di aver sabotato tutto, facendo marcia indietro sulla venerazione che gli ha manifestato tempo prima. Elliot d'improvviso si risveglia e Angela corre ai ripari sedandolo. Altrove, Dom incontra Darlene in un bar e le chiede spiegazioni su dove si trova l'hacker, accettando alla fine che la sorellastra prenda il controllo della situazione.

ANTICIPAZIONI DEL 7 MARZO 2018, EPISODIO 5 "ERRORE DI RUNTIME"

Quattro giorni dopo gli ultimi eventi, Elliot si risveglia senza ricordare nulla di quanto avvenuto quella notte. Decide quindi di andare a lavorare, ma scopre che è stato licenziato. La Fase 2 è inoltre imminente, motivo per cui decide di entrare nell'edificio grazie ad un diversivo. Dopo essere riuscito ad eludere la sicurezza, l'hacker viene fermato dagli agenti e scortato all'esterno. Elliot decide quindi di lanciare un finto allarme bomba durante un raduno di protestanti contro la E Corp. Darlene compare qualche minuto più tardi ed ammette di aver stretto un accordo con i federali, mentre Angela è al soldo di Mr Robot. La sorellastra cerca quindi di aiutarlo a ricordare quanto avvenuto quattro giorni prima. Nel frattempo, Irving conferma ad Angela che la protesta contro la E Corp è fasulla e che serve solo per distrarre i presenti. La incarica poi di inviare Elliot a copiare dati importanti n una stanza protetta prima dell'inizio della Fase 2. Il ragazzo tuttavia scoprirà il suo piano e decide di attaccarla.

