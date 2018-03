NELLA MENTE DEL SERIAL KILLER - MINDHUNTERS/ Su Iris il film con Val Kilmer (oggi, 7 marzo 2018)

Nella mente del serial killer, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 7 marzo 2018. Nel cast: Kathryn Morris, Jonny Lee Miller, alla regia Renny Harlin. Il dettaglio della trama.

07 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST KATRYN MORRIS

Il film Nella mente del serial killer - Mindhunters va in onda su Iris oggi, mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che ha potuto contare sulla professionalità di Renny Harlin, regista di origini finlandesi che ha diretto numerose pellicole hollywoodiane di enorme successo come 58 minuti per morire - Die Harder, Skiptrace - Missione Hong Kong, L'esorcista - La genesi, Blu profondo e Cliffhanger - L'ultima sfida. Ad interpretare i personaggi principali attorno ai quali si sviluppa l'intera trama troviamo attori come Kathryn Morris, Jonny Lee Miller, Patricia Velásquez, Will Kemp, Eion Bailey e Christian Slater. La sceneggiatura è stata invece curata da Wayne Kramer, sceneggiatore di origini sudafricane che ha contruibuito al successo di pellicole del calibro di Running, The Cooler, Pawn Shop Chronicles e Crossing Over. Nel cast di attori principali è presente anche LL Cool J, noto personaggio della sfera musicale hip hop americana. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

NELLA MENTE DEL SERIAL KILLER - MINDHUNTERS, LA TRAMA DEL FILM

Identificare e bloccare in tempo le azioni omicide dei serial killer, è una delle priorità principali del FBI. Proprio per questo motivo l'agenzia federale statunitense ha deciso di formare una squadra speciale formata da sette agenti specializzati nel dare la caccia agli omicidi seriali. Il team, guidato da Gabe Jensen, parte alla volta di un isolotto deserto dove poter completare l'addestramento ed applicare tutto ciò che hanno appreso solo in teoria. Col passare dei giorni però, presto di renderanno conto che tra di loro si cela proprio un serial killer e che le loro vite sono in pericolo. L'omicida seriale conosce infatti tutte le strategie d'investigazione più sofisticate.

© Riproduzione Riservata.