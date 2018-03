PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 7 marzo 2018: Gemelli obbligati ad agire con calma

Oroscopo di Paolo Fox, oggi mercoledì 7 marzo 2018, previsioni segno per segno: Toro immerso nei suoi pensieri, Gemelli obbligati ad agire con calma, Saturno opposto per l'Ariete.

07 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 7 MARZO 2018

Ora andiamo a vedere da molto vicino l'oroscopo di Paolo Fox, analizzandolo segno per segno partendo da Toro e Cancro. Toro: in questo periodo si è immersi in troppi pensieri. Quindi si deve procedere con cautela. Sono da evitare le situazioni di stress azioni che possono creare delle condizioni che sono difficili da sopportare. Per il mese di maggio ci sono delle novità, con Saturno in aspetto positivo. Dal punto di vista economico le stelle non sono molto favorevoli, quindi è probabile che negli ultimi tempi ci siano state delle spese, oppure sbagliato le valutazioni di qualche progetto. Si deve intervenire. Cancro: bisogna stare attenti al mondo che ruota attorno. Bisogna evitare le situazioni che possono rendersi complicate. Quindi bisogna avere pazienza soprattutto in amore. Non sarà facile arrivare subito a degli accordi o a compromessi. Sabato e domenica saranno giornate sottotono.

TORO IMMERSO NEI SUOI PENSIERI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni né carne né pesce seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro è immerso nei pensieri e quindi deve procedere con grande cautela. Bisogna evitare delle situazioni che possono portare stress e che possono creare delle situazioni difficili da superare. Saturno sarà positivo nel mese di maggio, attenzione al punto di vista economico dove le cose possono diventare molto complicate. I Gemelli devono agire con calma, con la settimana che giovedì e venerdì potrebbe diventare ancora peggiore. Bisogna fare attenzione anche dal punto di vista fisico dove si rischia di avere complicazioni da non sottovalutare. Potrebbe ritornare però la voglia di innamorarsi e quindi decidere di voltare pagina per cercare di ottenere delle risposte molto importanti magari anche da un'altra persona. Attenzione ad affidarsi totalmente agli altri perché si rischia di rimanere delusi.

SATURNO OPPOSTO PER L'ARIETE, TOP E FLOP

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 7 marzo 2018, ai microfoni di LatteMiele dai segni top e flop. Il noto astrologo ha parlato durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Il segno dell'Ariete vede Saturno opposto e quindi una serie di difficoltà sulla strada che regalano momenti difficili da gestire. Marte e Venere stanno regalando comunque delle situazioni interessanti e possono aprire a dei rapporti molto vantaggiosi. Situazione astrologica positiva per i nati sotto il segno dell'Acquario, attenzione però a al fisico perché è un periodo questo in cui ci si stanca un po' troppo facilmente. Giornate di forza e situazioni positive per i Pesci. Questo mese di marzo può regalare delle vere e proprie vittorie. C'è grande voglia di innamorarsi e di stare vicini anche alla famiglia che magari nell'ultimo periodo è stata un po' trascurata. Ci saranno dei cambiamenti molto importanti anche dal punto di vista sentimentale.

© Riproduzione Riservata.