POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso attende la primavera

Oggi, mercoledì 7 marzo, alle 171.0 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Spazio all'Isola dei famosi 2018.

07 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, mercoledì 7 marzo, alle 171.0 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Ieri Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.126.000 spettatori con il 17.1% di share nella prima parte, a 2.645.000 (19.1%) nella seconda e a 2.385.000 (15.7%) nella terza. In attesa della nuova diretta, Barbara DUrso ha augurato il buongiorno ai suoi numerosi fan: “Buongiorno! A Milano piove e la primavera sembra ancora lontana. Che tempo fa da voi? Io intanto vi saluto col mio amichetto rosso #buongiorno #primavera #graziesemprepergliascolti #pomeriggio5”. Tra le numerose critiche, compaiono anche alcuni messaggi di apprezzamento: “Sei fantastica ti seguo sempre mentre stiro o preparo la cena” e “Sei bellissima e bravissima, ti guardo sempre in tv, non dare ascolto a chi ti critica… non hanno nulla da fare”, hanno scritto due utenti su Instagram.

Speciale Isola dei Famosi 2018

Ieri nel corso della lunga diretta televisiva di è parlato a lungo dell’Isola dei famosi 2018. Si è parlato del confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi avvenuto lunedì sera, durante la puntata del reality. Il sensitivo aveva lanciato accuse pesanti giudicando l’ex pugile omofobo. Ieri a Pomeriggio 5 gli ospiti di Barbara D’Urso si sono detti convinti che lo scontro sia stato frutto di un malinteso. Secondo Raffaello Tonon, invece: “Craig ha ritrattato tutto perché si è spaventato”. Spazio poi alla vita sentimentale della naufraga Francesca Cipriani. Nei giorni scorsi, sui giornali è apparsa la notizia secondo la quale la ex Pupa sia innamorata e non single come dice di essere. A Pomeriggio 5 è intervenuto l'amico Nicola Pernice: “Non è vero niente. Si parla di un imprenditore ma lei non frequenta nessuno", ha detto nel salotto di Barbara D'Urso.

