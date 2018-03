RENATA RAPPOSELLI/ Arrestati Simone Santoleri e il padre, spunta una testimone chiave (Chi l'ha visto?)

Renata Rapposelli, ultime notizie: arrestati Simone e Giuseppe Santoleri, il figlio e l'ex marito della pittrice di Ancona. Importanti gli ultimi accertamenti: il caso a Chi l'ha visto.

Chi l'ha visto - Federica Sciarelli

Sono finiti in manette Simone Santoleri ed il padre Giuseppe, rispettivamente figlio e marito della pittrice Renata Rapposelli. La donna, uccisa lo scorso 9 ottobre era stata ritrovata a Tolentino, in provincia di Macerata, circa un mese dopo la sua presunta scomparsa. Le indagini si sono concentrate fin da subito sull'ambiente familiare, per via di alcune incertezze nella versione dei fatti dei Santoleri. In particolare, Giuseppe Santoleri era stato ricoverato in ospedale subito dopo il ritrovamento del corpo della vittima. Secondo gli inquirenti, sottolinea l'Ansa, padre e figlio avrebbero caricato il cadavere della pittrice nel bagaglaio della Fiat Seicento di proprietà dell'ex marito della Rapposelli, avvistato tre giorni dopo la scomparsa della donna in direzione del luogo in cui è stato ritrovato il suo corpo. Questa sera, mercoledì 7 marzo 2018, Chi l'ha visto approfondirà le ultime notizie dell'omicidio di Renata Rapposelli e del presunto ruolo dei due arrestati. Importante la testimonianza di una donna, che il presunto ultimo giorno di vita della vittima avrebbe assistito ad un incontro fra Simone Santoleri e la madre. In quell'occasione, l'uomo avrebbe detto "Dopo tanti anni sei venuta a riprendere mio padre". Le piste per scoprire il movente del delitto della pittrice si concentrano per ora sui motivi economici. Il giorno dell'omicidio, Renata avrebbe infatti richiesto all'ex marito che le pagasse gli alimenti arretrati, per una somma di 3 mila euro.

LA DINAMICA DEI FATTI, LA VERSIONE DEI DUE PRESUNTI KILLER

Potrebbe esserci presto una svolta nel caso di Renata Rapposelli, la pittrice di Ancona uccisa agli inizi dello scorso ottobre. Il marito 67enne ed il figlio 43enne, Giuseppe e Simone Santoleri, sarebbero agli occhi dell'accusa gli unici responsabili della tragedia. L'accusa è di omicidio volontario in concorso e soppressione di cadavere, come riferito dal legale di padre e figlio subito dopo l'arresto. Nella mattina di ieri sono stati infatti trasferiti presso il carcere di Castrogno di Teramo, per via della gestione del caso assegnato al gip della città abbruzzese dal tribunale di Ancona. Simone e Giuseppe Santoleri sono stati al centro di numerosi accertamenti, in seguito alla perquisizione di auto e computer, oltre ai due telefoni dei presunti assassini di Renata Rapposelli. Il loro nome era stato infatti iscritto nel registro degli indagati già lo scorso novembre, subito dopo il ritrovamento del corpo della pittrice.

Come sottolinea La Repubblica, il giorno dopo al ritrovamento del cadavere, l'ex marito della vittima aveva tentato di uccidersi grazie all'assunzione di ansiolitici. Secondo la versione dei fatti riportata da Simone e Giuseppe Santoleri, lo scorso 9 ottobre la pittrice avrebbe fatto visita alla famiglia senza preavviso e pretendendo i soldi arretrati per gli alimenti. Per questo il figlio avrebbe richiesto al genitore di accompagnare la donna a casa, ma un'altra lite avvenuta durante il viaggio avrebbe convinto l'ex marito della donna a farla scendere dal mezzo vicino al Santuario di Loreto.

© Riproduzione Riservata.