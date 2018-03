Riccardo Signoretti “cacciato” da Mediaset/ “Io nella lista nera”: paga le critiche a Francesco Monte?

Riccardo Signoretti cacciato da Mediaset! Il direttore di Nuovo e Nuovo Tv annuncia sul suo profilo Facebook: "Sono nella lista degli opinionisti da non invitare più"

07 marzo 2018 Anna Montesano

Riccardo Signoretti cacciato da Mediaset

“Io non potrò più parlarne sulle reti Mediaset. Sono stato messo nella lista degli opinionisti da non invitare più”. A parlare è Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali “Nuovo” e “Nuovo Tv”, attraverso un commento sulla sua pagina Facebook (Che trovate cliccando qui) in risposta alla domanda di una follower riguardante proprio i salotti di Canale 5. Oltre ad essere direttore dei noti settimanali, Riccardo Signoretti è infatti opinionista molto presente in diversi salotti televisivi, sia Rai ma soprattutto in Mediaset, dove discute di gossip e programmi tv. Nel suo commento, Signoretti annuncia, inaspettatamente, che proprio in questi salotti non lo vedremo più in quanto "non più gradito".

RICCARDO SIGNORETTI FUORI DA MEDIASET: PERCHÈ?

Ricordiamo che ultimamente il giornalista è stato spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso, da “Pomeriggio 5” a “Domenica Live”, soprattutto per discutere dell'Isola dei Famosi, dei suoi gossip ma in particolar modo della questione canna-gate. Sempre chiaro nelle sue rivelazioni, Signoretti si è espresso su Eva Henger e Francesco Monte, prendendo spesso anche posizione in merito alla delicata vicenda. Ma qual è il motivo di questo allontanamento di Riccardo Signoretti che, effettivamente, manca nei salotti di Canale 5 da molti giorni? Che sia stato il duro scontro avuto qualche settimana fa con Antonella Mosetti? O che la causa sia da trovare proprio nelle dichiarazioni fatte da lui sull'Isola dei Famosi? Tutto rimane avvolto nel mistero, almeno per il momento...

LA "CACCIATA" DI SIGNORETTI "COLPA" DELLA RIVISTA DI UOMINI E DONNE?

C'è da ricordare che è in uscita domani il primo numero di Uomini e Donne magazine, la nuovissima rivista dedicata ai protagonisti dello show di Canale 5. Una delle rubriche fisse del magazine sarà curata proprio da Francesco Monte, che dopo l'abbandono all'Isola dei Famosi si è "ritirato" momentaneamente dalle scene, per dedicarsi a questa delicata vicenda. E se la cacciata di Riccardo Signoretti sia proprio legata alle sorti del magazine? D'altronde, il direttore di Nuovo si è spesso detto perplesso su Monte e le sue parole avrebbero potuto "danneggiare" in qualche modo anche la credibilità della sua rubrica. Chissà...

