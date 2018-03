Ruthie Ann Miles/ L’attrice di Broadway travolta da un’auto: morta la figlia Abigail

L’attrice Ruthie Ann Miles, nota soprattutto come interprete di musical, incinta, è stata travolta da una macchina. Morta la figlia di quattro anni e il figlio di un’amica che era con lei.

07 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ruthie Ann Miles (Twitter)

Ruthie Ann Miles, attrice nella serie “The Americans” e in molti musical di Broadway, è stata travolta da un’auto che passava con il rosso, mentre attraversava la strada a Brooklyn. Nell'impatto è morta la figlia Abigail, di quattro anni. L’ l'attrice e mezzosopramo era con un’amica e il figlio di un anno, Joshua. Anche il bambino, che si trovava sul passeggino, è morto, mentre l’amica è rimasta ferita. Ruthie, incinta, si trova in ospedale: le sue condizioni e quelle del bambino che porta in grembo non sono gravi. Alla guida della vettura c'era una donna di 44 anni, malata di sclerosi multipla, che avrebbe avuto un collasso e per non si sarebbe fermata al semaforo rosso. “Una sfortunatissima tragedia”, ha commentato la polizia di New York.Ruthie Ann Miles, 34 anni, ha vinto un Tony Award per l’interpretazione a Broadway di “The King and I”.

Una raccolta fondi per l'attrice

Dopo la terribile tragedia la comunità di Broadway si è mobilita per aiutare l’amica Ruthie Ann Miles: una pagina di raccolta fondi per l’attrice e la sua famiglia è stata istituita e in poche ore sono stati raccolti oltre 300mila dollari. “La nostra amica Ruthie Ann Miles è stata colpita da una tragedia il 5 marzo 2018, quando un autista non si è fermato al semaforo rosso a Brooklyn, investendo quattro persone, tra cui Ruthie e la sua dolce bambina di quattro anni, Abigail. Ruthie, che è incita, è ferita e Abigail è morta. I contributi che verranno raccolti andranno a Ruthie e alla sua famiglia. Ruthie è amata dai suoi numerosi amici e colleghi a Broadway. È sempre gentile e ha sempre un sorriso. È nostro onore aiutarla in questo momento difficile”, è il messaggio di Jack Stephens, Company Manager.

