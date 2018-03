SANDRA MILO/ Ciro, la vita per i figli e le violenze subite (Mattino 5)

Sandra Milo, la musa di Federico Fellini, a 84 anni continua a lavorare per il benessere dei figli Ciro e Azzurra: l'attrice si racconta tra i successi di ieri e i sacrifici di oggi.

07 marzo 2018 - agg. 07 marzo 2018, 11.08 Stella Dibenedetto

Sandra Milo

Sandra Milo ha anche vissuto sulla propria pelle le conseguenze di amori malati, fatti anche di violenze. L’attrice, ai microfoni di Mattino Cinque, non nasconde l’emozione e la sofferenza provata in quei periodi. Per amore dei figli, però, è riuscita a superare tutto e ad allontanarsi da quegli uomini che non l’amavano come avrebbero dovuto. L’attrice, però, confessa anche di non aver mai avuto il coraggio di denunciare. “Come molte donne ho subito la violenza che, non solo ti porta un dolore fisico, ma ti fa sentire impotente” – confessa la Milo che poi aggiunge – “non ho mai denunciato non tanto per mei, ma per loro. Mi vergognavo perché li sentivo fragili, miseri, piccoli. Io mi sentivo un po’ la madre e mi chiedevo dove avevo sbagliato”. L’attrice, però, sottolinea quanto sia importante non giustificare assolutamente la violenza: “lo so che la violenza non dev’essere mai giustificata ma bisogna anche capire da dove nasce e perché nella testa degli uomini, ad un certo punto, scoppia qualcosa” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L'AMORE PER I FIGLI

Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, si racconta ai microfoni di Mattino 5. La musa di Federico Fellini, l’icona del cinema italiano, a 84 anni, continua ad essere una donna vulcanica. Tra tour teatrali, vari impegni televisivi e televendite, la Milo lavora ancora perché, come ha confessato ai microfoni del Corriere della Sera “ho due famiglie da mantenere: Azzurra vive con me e poi c’è Ciro, che ha una compagna e un figlio. Non possiedo niente”. Ai microfoni di Federica Panicucci, Sandra Milo confessa di essere la classica mamma italiana che si occuperà dei figli fino a quando avrà l’ultimo respiro per farlo. Dopo una vita di successi e trionfi, Sandra Milo non nasconde di non essere stanca di dover fare sacrifici per il benessere dei propri figli al punto da voler vivere fino a 130 anni per poter continuare a tenere loro la mano. Nessuna paura, invece, di morire da sola dopo una vita intensa fatta anche di tanti amori e dolori.

GLI AMORI DI SANDRA MILO

Nel corso della sua vita, Sandra Milo ha vissuto tanti amori, alcuni importanti, altri segreti ed altri ancora che resteranno sempre nel suo cuore. Il primo marito è stato Cesare Rodighiero che Sandra sposò quando aveva solo 15 anni. Quel matrimonio, però, durò solo 21 giorni. Poi ci fu Moris Ergas, da cui ebbe la prima figlia Debora. Il matrimonio con Ottavio De Lollis, celebrato solo in Comune, portò alla nascita di Ciro e Azzurra. E poi le nozze con il cubano Jorge Ordoñez anche se Federico Fellini confessa che l’unico, vero amore è stato Federico Fellini con cui confessa di parlare ancora. “Ancora oggi ci parlo come se fosse qua. Sono stata anche molto felice sessualmente con lui. Non mi fraintenda: quando facevo l’amore mi sembrava di essere la terra, il cielo, gli alberi, la tempesta, la neve, l’universo intero che si concentravano in quell’atto” – ha dichiarato ai microfoni del Corriere della Sera mentre davanti alle telecamere di Mattino Cinque l’ha ringraziato pubblicamente per tutto ciò che le ha donato.

NASTRO D’ARGENTO SPECIALE A SANDRA MILO

63 film, due nastri d’argento e un altro che le verrà consegnato domani, giovedì 8 marzo. Domani, la Casa del Cinema di Roma ospiterà Sandra Milo per la presentazione del documentario a lei dedicato Salvatrice realizzato da Giorgia Wurth. L’attrice riceverà il Nastro d'Argento 2018 - Premio Speciale per la sua partecipazione come protagonista al documentario. Ad annunciarlo è stata la stessa Sandra a Mattino Cinque. Di fronte all’ipotesi di Federica Panicucci di ricevere un premio alla carriera, Sandra Milo dice: “quello solo prima di morire”. Energica, amante della vita e sempre pronta a mettersi in gioco, Sandra Milo non rinuncia alla sua passione dopo una vita vissuta sempre sulla cresta dell’onda.

