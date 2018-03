Sharon Stone compie 60 anni/ Il compleanno della diva di Hollywood, bellezza senza tempo

Sharon Stone compie 60 anni: il compleanno della diva di Hollywood, bellezza senza tempo. Il prossimo 10 marzo, la nota protagonista di Basic Instinct, spegnerà sessanta candeline

Sharon Stone in una scena di Basic Instinct 2

Compie 60 anni, Sharon Stone. Il prossimo 10 marzo, sabato, la splendida attrice hollywoodiana spegnerà le sessanta candeline, lei che è nata nel 1958. Una vita in copertina per la bellissima donna originaria di Meadville, nello stato della Pennsylvania. Attrice, ma anche produttrice e modella, Sharon, a 21 anni, era già sulla via della celebrità, visto che si era trasferita a New York, per divenire indossatrice. Occhi azzurri, capelli biondi, e fisico da sempre mozzafiato, per Sharon si aprirono subito diverse porte, tra cui la pubblicità della nota catena di fast food, Burger King. Il primo ad accorgersene nel mondo del cinema fu invece Woody Allen, che nel 1980 la fece debuttare nella pellicola Stardust Memories, anche se con una parte minore. Da lì inizia la carriera cinematografica di Sharon, con film come Benedizione mortale, Total Recall, e soprattutto, Basic Instinct.

IL SUCCESSO CON BASIC INSTINCT

Il film che nel 1992 fece scandalo, vide la bella Sharon nei panni di Catherine Tramell, e la scena che l’ha resa famosissima, l’accavallamento di gambe senza mutandine, le valse il Golden Globe come migliore attrice. Il secondo “mondo dorato” arriva nel 1996, con Casino, film di Martin Scorsese dove recita a fianco di Robert De Niro. La Stone è amatissima anche in Italia, sia per la sua bellezza, sia per aver recitato nel film di Pupi Avati, Il bambino d’oro del 2014, mentre undici anni prima, nel 2003, partecipò al Festival di Sanremo in qualità di ospite. Tra l’altro, il fidanzato della diva americana è italiano, Angelo Boffa, imprenditore immobiliare di 41 anni, residente a Zurigo. Democratica e buddhista, Sharon resta ancora oggi, ad un passo dai 60 anni, una delle donne più belle al mondo: per lei il tempo sembra essersi fermato, come ogni diva che si rispetti.

© Riproduzione Riservata.