Stefania Ferri e Aida Nizar / La sorella di Marco e la star spagnola l'una contro l’altra? (Pomeriggio 5)

Stefania Ferri e Aida Nizar, la sorella minore di Marco e la star spagnola l'una contro l’altra da Barbara d'Urso? Il dibattito si apre a Pomeriggio 5, ecco perché.

07 marzo 2018 Valentina Gambino

La sorella di Marco Ferri contro Aida?

Stefania è la sorella di Marco Ferri e quest'oggi, sarà tra gli ospiti di Pomeriggio 5, in diretta con Barbara d'Urso. La giovane avrà modo di difendere il fratello maggiore dalle pesanti (e recenti) accuse di Aida Nizar. La star spagnola ospite di Domenica Live, ha infierito contro il giovane. “Marco faceva l’amore davanti a me con un’altra. Io le piacevo molto”, così ha esordito alcuni giorni addietro lasciando i presenti senza parole. Come ben sapete infatti, Aida e Marco hanno partecipato alla versione ispanica del Grande Fratello. Successivamente Aida ha proseguito: “Marco Ferri non ha testa, non è intelligente. La sua testa è persa”. Poi ha spiegato per quale motivo avrebbe detto di "no" a Ferri: “Io sono la donna che ha detto no a Marco Ferri, non è il mio tipo, non è un uomo che mi piace, mi piacciono uomini diversi. Lui voleva una relazione con me. Quella di Marco con la sua fidanzata non era una storia d’amore, era solo per guadagnare soldi. Una storia d’amore la puoi fare con una donna come Aida”.

Stefania Ferri da Barbara d’Urso

Aida Nizar, intervistata da Barbara d'Urso durante Domenica Live, ha concluso la sua intervista parlando di Marco Ferri, con un messaggio tutto per lui: “Capisco che, con Aida hanno buttato via lo stampo, non ce ne sono altre. Marco devi fartene una ragione". In tanti attendono con ansia la replica del ragazzo ma per vedere un prossimo scontro, bisognerà attendere la sua eliminazione dal programma. Quest'oggi, durante Pomeriggio 5, Stefania Ferri, sorella di Marco, avrà modo di difendere ancora una volta il suo fratellone attualmente in Honduras. Il ragazzo, proprio durante la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, in nomination con Eva Henger, aveva avuto modo di parlare in diretta con la sorella minore esprimendo tutto il suo affetto nei suoi confronti.

