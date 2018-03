Striscia la notizia/ Nuovo successo: è il programma più visto dell’access prime time

Questa sera, mercoledì 7 marzo, alle 20.20 su Canale 5 andrà in onda la versione ridotta di Striscia la notizia con Ficarra e Picone. A seguire la diretta del match di Champions league.

07 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, mercoledì 7 marzo, alle 20.20 su Canale 5 andrà in onda la versione ridotta di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone, per lasciare spazio alla diretta del match di Champions League tra Tottenham e Juventus, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in diretta dalle 20.45 con la telecronaca di Sandro Piccinini e Antonio Di Gennaro. Ieri sera, martedì 6 marzo, il tg satirico do Antonio Ricci è stato il programma più visto dell’access prime time con 5.577.000 telespettatori e il 20.21% di share. Sul pubblico attivo ha ottenuto il 23.46% di share. Alle 21.29, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di oltre 7 milioni di telespettatori (7.080.311) pari al 25.48% di share, e al 28.58% di share sul target 15-64 anni.

Il servizio di Pinuccio a Gallipoli

Nella puntata di ieri di Striscia la notizia, Pinuccio si è recato nella zona Baia Verde di Gallipoli dopo essere stato chiamato dagli abitanti che, dopo le recenti piogge, hanno difficoltà a muoversi a causa degli allagamenti. Nella zona l’acqua raggiunge fino a 1 metro di altezza rendendo impossibile l’uso delle automobile, tanto che gli abitanti sono costretti a chiamare i vigili del fuoco o la protezione civile per raggiungere le proprie abitazioni. Pinocchio ha mostrato delle immagini in cui una persona ha usato una moto d’acqua per muoversi nella “piccola Venezia”. L’inviato di Striscia ha intervistato una signora che abita nella zona che ha raccontato che ogni 10 anni si verificano questi allagamenti, mentre il sindaco Stefano Minerva ha fatto un appello alla Regione, alla Provincia e a tutte le istituzioni per aiutare l’amministrazione a risolvere la situazione. Il sindaco ha precisato che, molto probabilmente, l’area paludosa non era adatta alle costruzioni fatte negli anni Settanta.

© Riproduzione Riservata.