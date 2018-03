TARYN POWER/ "L'intervista contro Al Bano e Romina? Che delusione, perché aggiungere altri equivoci?"

Taryn Power, intervista contro Al Bano e Romina Power: la sorella della cantante ha parlato di un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù circa un mese fa.

Taryn Power è la sorella di Romina Power, l'ex moglie e partner artistica di Al Bano. Nel febbraio scorso, la sorella della cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù durante la quale ha speso parole molto dure sia nei riguardi di Romina che nei confronti del cantante di Cellino San Marco. Stando alle dichiarazioni pubblicate all'epoca, Taryn Power ha giudicato negativamente il comportamento della sorella riguardante la relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso e i suoi due figli. Queste furono le dichiarazioni: "Non è mai stata una persona molto sensibile, nemmeno nei miei confronti. Dovrebbe capire che le sue dichiarazioni ledono alla coppia e soprattutto ai figli di Al Bano e Loredana. Quando Romina stuzzica, lo fa per esigenze di spettacolo". Taryn Power fu molto più dura nei riguardi di Al Bano, definendolo semplicemente "poco uomo". Con una lettera scritta al settimanale Chi, la sorella di Taryn Power ha parlato dei contenuti di quell'intervista, svelando anche la reazione della sorella.

TARYN POWER: "L'INTERVISTA? CHE DELUSIONE!"

Questo è il passo della lettera in questione dedicato all'intervista: "Squilla il cellulare. E' Romina. "Hai letto l'intervista?". "No", le rispondo. "Mandamela". Che delusione. In un mondo già sottosopra, perché aggiungere altri equivoci? In un mondo già tanto ostile, perché cercare intenzioni negative?". Taryn Power ha chiuso la lettera scritta per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sottolineando l'importanza del rapporto con la sorella Romina: "Alla fine, a dispetto delle nostre vite diverse, e disperse, Romina e io siamo riuscite a mantenere un dialogo continuo attraverso gli anni; un dialogo diretto e sincero. Non riesco a immaginarmi una vita senza di lei. I malintesi si creano quando la verità è offuscata da altri obiettivi. E' arriva l'ora di dissipare l'oscurità dal pianeta e promuovere la comprensione e l'armonia fra l'umanità. Romina e io ci stiamo provando". Per quanto riguarda il resto della lettera, invece, Taryn Power ha parlato, non nascondendo una certa emozione, della ritrovata armonia tra Romina e la loro madre Linda Christian, poco prima della morte di quest'ultima.

TARYN POWER: "ROMINA E' LA MIA FAMIGLIA"

Queste sono state le parole di Taryn Power utilizzate per descrivere quel periodo così intenso della loro vita: "Nel 2001, mi sono iscritta all'università e nel 2005 ho preso la laurea. Avrei potuto continuare a lavorare nel mondo accademico ma la mamma stava molto male e aveva bisogno di me. Per fortuna, Romina è venuta ad abitare con lei e a badare al suo interesse. E' stato bello essere testimone del loro riavvicinamento. Mi ha fatto un piacere enorme che abbiano potuto condividere quegli ultimi anni insieme". Taryn Power, quindi, ha descritto nei dettagli il rapporto con Al Bano e Romina soprattutto durante gli anni del loro matrimonio. Taryn ha definito Romina come "la sua famiglia", affermando che "lei è stata per me un'amica, una sorella, una madre". Al Bano avrebbe coinvolto la sorella di sua moglie in tutti, arrivando perfino ad offrirgli un terreno per stare vicino a tempo pieno alla sorella. Taryn Power, però, declinò l'offerto ma andò a trovare spesso Romina e suo marito in Italia. Oggi, quando vede i concerti di Al Bano e Romina, Taryn Power non riesce a trattenere le lacrime: "Quanti bei ricordi. Perfino oggi, quando li sento cantare in concerto, mi viene da piangere dalla malinconia".

