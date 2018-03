THAT'S AMORE! DUE IMPROBABILI SEDUTTORI/ Su Rete 4 il film con Jack Lemmon (oggi, 7 marzo 2018)

That's Amore - Due improbabili seduttori, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 7 marzo 2018. Nel cast: Walter Matthau e Ann-Margret, alla regia Howard Deutch. Il dettaglio.

07 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST WALTER MATTHAU

Il film That's Amore - Due improbabili seduttori va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 16.45. Una pelicola comica che è stata diretta da Howard Deutch nel 1995, a due anni di distanza dall'uscita del film che ha dato inizio alla saga cinematografica. Howard Deutch è un regista americano già noto per aver diretto film come La ragazza del mio migliore amico, FBI: Protezione testimoni 2, La strana coppia II, Le riserve, Papà ti aggiusto io! e Bella in rosa. Il primo capitolo della saga è stato invece diretto da Donald Petrie e non da Howard Deutch. I protagonisti di That's Amore - Due improbabili seduttori sono Walter Matthau, Ann-Margret, Sophia Loren, Ann Morgan Guilbert, Burgess Meredith e Daryl Hannah. A vestire i panni del personaggio maschile protagonista (John Gustafson) è l'attore americano Jack Lemmon. La trama del film nel dettaglio.

THAT'S AMORE! DUE IMPROBABILI SEDUTTORI, LA TRAMA DEL FILM

La vita nella piccola cittadina di Wanaba sembra trascorrere serena e spensierata. A fare da sfondo alla storia, un paesaggio incantevole in cui troneggia maestoso un lago che i due protagonista maschilidella storia, Max e John, sono soliti frequentare spesso per dedicarsi al loro hobby preferito, ovvero la pesca. Tra i due non scorre buon sangue e sono soliti punzecchiarsi con scherzetti e tranelli di ogni tipo. Un giorno arriva a Wanaba una giovane donna napoletana, Maria Sofia che ha intenzione di rilevare un vecchio negozietto in città per dar vita ad una meravigliosa trattoria di cucina partenopea. John e Max non ci stanno (il locale apparteneva ad un loro amico in comune) e tentano di rovinare i piani della povera Maria Sofia. Nel frattempo la madre della donna ed il padre di Max finiscono per innamorarsi ma poco dopo quest'ultimo perde la vita per cause naturali, gettando tutti nello sconforto. Nel finale Max si innamora di Sofia e sia lui che John cessano ogni forma di ostilità verso la donna.

