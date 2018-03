Tempo di libri/ La Fiera internazionale dell'editoria parte con gli incipit: tutti gli appuntamenti in agenda

Tempo di libri, la Fiera internazionale dell'editoria a Milano parte con la festa degli incipit. Evento con tantissimi ospiti importanti e la presenza della cultura a farla da protagonista.

07 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Tempo di libri

Parte oggi Tempo di libri, Fiera Internazionale dell'editoria a Milano. Questa sarà introdotta dalla festa ''Incipit!'' dalle ore 18.30 di questo pomeriggio. Tutti i cittadini sono invitati a questo evento dove si parte con un intervento di Ferruccio de Bortoli che proporrà un intenso omaggio a Umberto Eco. Sarà quindi disponibile alla lettura di brani dal saggio Chi ben comincia. Saranno poi presenti alcuni studenti che prenderanno parte all'evento da tutte le università di Milano che proporranno la lettura di incipit da grandissimi romanzi che hanno fatto la storia della letteratura. Non solo libri però perché ci sarà anche il brindisi di inaugurazione dell'evento con una serata animata da musica, dj set e danza che permetteranno di divertirsi anche ai più giovani avvicinati anche in questo modo alla cultura e alla lettura. Un evento importante che sicuramente rende onore al nostro paese e permette un'evoluzione concreta verso un ritorno ai libri in un'epoca troppo permeata nella tecnologia.

FIERA INTERNAZIONALE DELL'EDITORIA A MILANO

Tempo di cultura a Milano con l'inizio della Fiera Internazionale dell'editoria che partirà domani e durerà fino al prossimo 12 marzo. L'appuntamento vedrà la luce a FieraMilanoCity a viale Scarampo 2 nei padiglioni 3 e 4 dei gate 4 e 5. Questa è promossa dall'Aie, Associazione italiana editori e Fiera Milano, quindi considerata evento veramente molto importante in tutta Italia e non solo. L'evento prenderà il via con la sua inaugurazione in realtà oggi dalle 18.30 quando sarà il momento della fase incipit, che sarà presenziata dal direttore Andrea Kerbaker. Domani, 8 marzo, sarà il tempo della festa della donna anche durante la fiera con incontri tutti al femminile. Saranno presenti Eva Cantarella, Simona Maggiorelli, Laura Donnini, Elena Salvi e molte altre ancora. Troveremo poi un evento istituzionale e cioè la sigla del Patto per la parità e contro la violenza di genere dove presenzierà oltre a Giuseppe Sala anche Geppi Cucciari insieme a Simona Lembi e Daria Colombo. A seguire fino alla chiusura della Fiera saranno molti altri gli eventi imperdibili siglati in calendario.

