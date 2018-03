Tina Cipollari e Kikò Nalli/ Vita da separati in casa tra ombrello e buste della spesa

Ancora gossip e pettegolezzi sulla vita privata di Tina Cipollari e Kokò Nalli che, dopo l'annunciato divorzio, fanno prove tecniche di vita da separati in casa. Quali novità in pentola?

07 marzo 2018 Hedda Hopper

Tina Cipollari e Kikò Nalli

L'attenzione del gossip è ancora su Tina Cipollari e la sua nuova vita senza Kikò Nalli. I due hanno annunciato la crisi e poi la separazione e il divorzio ma, a quanto pare, hanno preferito, almeno per il momento, di dedicarsi ad una vita di separati in casa la stessa che, secondo le loro rivelazioni, andava avanti ormai da un paio di anni. La priorità della coppia e, soprattutto, dell'opinionista, sono sempre stati i loro figli e forse proprio per questo, e in attesa di una nuova vita per uno dei due, sembra che tutto è rimasto più o meno com'era. Ad occuparsi dell'ex coppia ci ha pensato Diva e Donna che sul nuovo numero pubblica la foto dei due che entrano ed escono dallo stesso cancello e mentre lui lo fa per andare a fare la spesa, lei sembra rientrare in casa senza niente in mano se non l'ombrello con il quale ha affrontato le intemperie degli ultimi giorni. Una giornata grigia e piovosa che sembra rendere l'idea di quello che i due stanno passando in questi ultimi mesi in cui hanno dovuto fare i conti con la crisi che ha portato alla loro separazione.

UNA VITA DA SEPARATI IN CASA

La stessa rivista parlando della decisione dei due di separarsi dopo averci provato e riprovato, ricalca l'argomento del momento ovvero che Tina Cipollari è tornata a farsi corteggiare a Uomini e donne, nello stesso programma che sedici anni fa le ha regalato proprio l'amore della sua vita, il padre dei suoi figli. Proprio sui profili social della trasmissione si legge: "Vuoi conquistare Tina? Scrivici". Sembra proprio che Maria De Filippi non abbia dato il via ad un vero e proprio casting ma che tutti coloro che vorranno provare a conquistare la vamp potranno presentarsi in trasmissione per provarci. Ma siamo davvero sicuri che i tempi siano maturi per Tina di conoscere finalmente un altro uomo? Lei al momento sta provando a rendere tutto normale per i suoi figli ma dalle pagine di DiPiù ha fatto sapere che presto tutto cambierà, anche il modo di vivere suo e di Kikò, uno dei due lascerà la casa di famiglia?

