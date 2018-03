UNA VITA/ Anticipazioni 7 marzo: Mauro dimentica Teresa grazie a Sara?

Anticipazioni Una Vita, puntata 7 marzo: Mauro continua a trascorrere molto tempo in compagnia della sua nuova amica Sara. Nascerà presto l'amore tra loro?

La telenovela Una Vita sta attraversando un periodo particolarmente interessante grazie a trame avvincenti e all'entrata in scena di nuovi personaggi, destinati a diventare una presenza costante in futuro. A beneficiarne sono gli ascolti che, quasi quotidianemente, superano i tre milioni di telespettatori, avvicinandosi a quelli di Beautiful. Negli ultimi giorni la protagonista Teresa è stata chiamata ad affrontare un nuovo dramma, a causa del suo arresto per quanto accaduto al collegio. In qualità di responsabile della sicurezza, avrebbe dovuto essere presente il giorno dello spettacolo teatrale, durante il quale è caduto il palcoscenico ferendo alcuni bambini. Accusata da Ursula, la maestra è finita in commissariato per l'interrogatorio e rischia ora di essere condannata ad una severa pena. Nel frattempo, Mauro si è risvegliato e si è avvicinato ad una persona che è apparsa sorprendentemente gentile nei suoi confronti. Si tratta di Sara, con la quale trascorrerà dei lunghi periodi in ospedale...

UNA VITA: LA STRANA AMICIZIA DI SARA E MAURO

Nell'appuntamento odierno di Una Vita, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa, Mauro si troverà in compagnia di Sara e parlerà amabilmente con lei. Il suo umore migliorerà sensibilmente e la ragazza sembrerà portare quel giusto buonumore di cui il poliziotto aveva bisogno. Sarà questo l'inizio di una nuova storia d'amore? Il dubbio sarà inevitabile, così come il sospetto che possa esserci sotto qualcosa di strano: Sara nasconde qualcosa? Servante sarà ancora distrutto per la partenza di Paciencia e rifiuterà di adempiere ai suoi doveri di lavoro, nonostante il tentativo di amici e colleghi di aiutarlo in questo difficile momento. Sarà di Ramon il compito di indurre il suo dipendente a reagire: il marito di Trini fingerà di licenziarlo se non si occuperà in prima persona degli addobbi natalizi del palazzo. Elvira trascorrerà del tempo insieme a Liberto, con l'obiettivo di far ingelosire Simon. Ma anche Rosina tenterà di portare l'architetto ad una reazione, facendosi vedere affiatata e sorridente in compagnia di Arturo.

