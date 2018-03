Un posto al sole, puntata 7 marzo / Giovanna riesce ad incastrare Gaetano definitivamente?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 7 marzo: grazie all'aiuto di Ciro, Giovanna riesce a trovare le prove per incastrare Gaetano. Finirà finalmente in carcere?

07 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Da quanto Gaetano ha fatto la sua entrata in scena nelle trame di Un posto al sole, ha creato problemi a non finire a Franco ed Angela, coinvolgendo tutte le persone a loro vicine. Ma finalmente questo crudele personaggio potrebbe avere la fine che merita: Giovanna sembra, infatti, avere trovato la strada giusta per incastrare il terribile usuraio e mandarlo in carcere una volta per tutte. Se il tentativo di ottenere la testimonianza di Salvo ha dato gli esiti che ben conosciamo, ben diverso sarà il caso di Ciro: le dichiarazioni di quest'ultimo daranno infatti a Giovanni le prove di cui aveva bisogno per arrestare Gaetano. L'uomo avrà i minuti contati ma quale sarà la sua reazione davanti al suo inevitabile destino? Finirà per commettere un altro crimine o si rassegnerà definitivamente? Ignaro di questi sviluppi, Franco vivrà la sua ritrovata felicità con le donne della sua vita: ora niente e nessuno potrà più allontanarlo da Angela e Bianca e la coppia più amata di Upas sarà emozionata e felice pensando alle nozze.

UN POSTO AL SOLE: COSA NASCONDE EMANUELE?

L'appuntamento di Un posto al sole di oggi, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa, sarà ampiamente dedicato alla testimonianza di Ciro e alle prove che potrebbero mandare in carcere Gaetano. Non dovremo però perdere di vista altre questioni a partire dai rapporti sempre più tesi tra Sandro e Roberto: come Alberto e Veronica avevano ipotizzato fin dall'inizio, padre e figlio continueranno a litigare a causa delle differenti vedute nei confronti dell'avvocato e questo potrebbe essere il modo ideale per insinuarsi nel controllo dei cantieri. Michele faticherà a nascondere la sua gelosia per il rapporto sempre più stretto che si è venuto a creare tra Silvia ed Emanuele. Ma proprio quando il giornalista sembrerà non accettare più la presenza in casa dell'editor, accadrà qualcosa che mostrerà quest'ultimo in un'ottica ben diversa. Quale sorpresa porterà con sé?

