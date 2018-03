Uomini e Donne Magazine / Dall'8 marzo in edicola con le rubriche di Francesco Monte e Giulia De Lellis

Uomini e Donne Magazine, da domani 8 marzo 2018 in tutte le edicole il primo settimanale ufficiale dello show di Canale 5. Francesco Monte e Giulia De Lellis cureranno rubriche fisse

07 marzo 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne Magazine

C'è grande attesa da parte dei fan di Uomini e Donne per l'uscita del primo numero di un nuovissimo settimanale dedicato ai protagonisti dell'amato show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Si chiama Uomini e Donne Magazine e sarà in edicola ogni giovedì a partire da domani 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna. Il giornale sarà composto da 68 pagine dedicate all'approfondimento delle vicende dei protagonisti del programma. Il prezzo di lancio sarà di soli 50 centesimi. Non mancheranno interviste esclusive, focus ad hoc e rubriche dedicate sia ai protagonisti del Trono Classico che di quello Over. Per il primo numero, troviamo in copertina Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, Gemma Galgani tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti e Francesco Monte. Quest'ultimo, in particolare, curerà una rubrica fissa nel programma.

Uomini e Donne Magazine: le rubriche fisse

Come infatti si legge nel comunicato stampa per "Uomini e Donne Magazine": "Arricchiscono le pagine del magazine diverse rubriche tra cui: la Posta del cuore, di Francesco Monte, People, che raccoglie le ultime notizie su ex tronisti ed ex corteggiatori e sulle coppie formatesi grazie al programma, Beauty, con i consigli di bellezza di Giula De Lellis, Ti racconto un libro, che propone ogni volta un testo da leggere consigliato da uno dei protagonisti del talk, Indovina chi è, un divertente gioco tra passato e presente dei personaggi più amati, le pagine sul Fitness con i preziosi consigli di Jack Vanore, Playlist, per conoscere la musica preferita da tronisti e corteggiatori e i Saluti di Saki, che in questo numero contengono le frasi cult di “Uomini e donne”. Insomma, un settimanale imperdibile per tutti i fan del programma!

