Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Gemma Galgani e Armando: arriva il primo bacio? (7 marzo)

Uomini e Donne, oggi 7 marzo 2018 in onda il trono Over. Gemma Galgani dimentica Giorgio Manetti con Armando? Nuova lite in arrivo con Tina Cipollari...

07 marzo 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Quale trono andrà in onda oggi a Uomini e Donne? La settimana continua con una nuova puntata del Trono Over che vedrà ancora una volta protagonista Gemma Galgani. Non mancherà lo sfogo post puntata della Galgani che ha avuto un nuovo scontro con Giorgio Manetti. La dama pare però abbia iniziato a conoscere Armando, new entry del parterre maschile per il quale ha manifestato interesse. Gemma potrebbe così aver deciso di iniziare anche a frequentare il cavaliere in questione e oggi il pubblico potrebbe scoprire cos'è accaduto nella loro prima esterna: sarà arrivato anche il primo bacio? In attesa di scoprirlo possiamo di certo anticipare che non mancheranno gli scontri tra Gemma e Tina Cipollari, che potrebbe scatenarsi proprio per la conoscenza della Galgani con Armando o dalle nuove accuse lanciate dalla dama nello sfogo post puntata.

CRITICHE PER TINA CIPOLLARI E MARIA DE FILIPPI

Scene, quelle tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, che il pubblico di Uomini e Donne è però stanco di vedere. Tante sono le polemiche nate nelle ultime settimane, soprattutto nei confronti della nota opinionista ma anche di Maria De Filippi che dà spazio a scene che non dovrebbero andare in onda in tv. Ecco uno dei commenti del pubblico: "Maria non permettere a Tina di offendere in quel modo gemma...è diventata anche aggressiva mette pure le mani addosso - e ancora - è vergognoso sta oltrepassando i limiti della buona educazione....ma mi stupisce ancor di più il tuo atteggiamento impassibile". La conduttrice interverrà?

© Riproduzione Riservata.