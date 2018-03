Uomini e Donne/ Sara Affi Fella molto vicina a Luigi, Lorenzo preoccupato: "Me la porta via!" (Trono Classico)

07 marzo 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Luigi e Lorenzo

Le situazioni nello studio di Uomini e Donne potrebbero trovare uno stravolgimento, soprattutto per quanto riguarda il trono di Sara Affi Fella. Sembra quasi cosa certa che la scelta della bella tronista sarà tra due persone: Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni che, nel corso dell'ultima registrazione, ha deciso di tornare in studio dopo una bellissima esterna con Sara durante la quale è arrivato un bacio. Ha deciso infatti di andare via Nicolò Fabbri, dichiarando che la scintilla con la tronista non sia scattata, cosa che ha fatto infuriare Sara, incredula di questo suo addio e a percorso ormai avanzato. I due si sono però salutati in malo modo, prova del fatto che Nicolò non tornerà e che Sara è pronta da adesso a dedicarsi ai due ragazzi per i quali ha dimostrato un grande interesse.

LORENZO PREOCCUPATO DA LUIGI: LA SCELTA DI SARA SARÀ LUI?

Ma quale dei due ragazzi ha reali possibilità di diventare il fidanzato di Sara Affi Fella? Ancora presto per dirlo, anche se gli indizi su chi potrà essere non mancano. Il pubblico di Uomini e Donne è quasi certo che sarà Lorenzo Riccardi la scelta di Sara, ma da quanto traspare dalle indiscrezioni dell'ultima registrazione, il corteggiatore è invece molto preoccupato e tutto a causa dell'ultima esterna della tronista con Luigi. Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, Lorenzo, a fine puntata, a Raffaella Mennoia avrebbe detto “Ho un nervoso addosso assurdo” e ancora - “Io me ne vado, non ci resto. Mi sà che Luigi me la porta via”, riferendosi appunto a Sara. Cosa che ci svela che tutto è ancora in gioco per entrambi i corteggiatori.

