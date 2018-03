ALBERTO MENINO / Accesso alla finale grazie alla vittoria su Simone ai Pressure (Masterchef Italia 7)

Alberto Menino, concorrente di 23 anni proveniente da Tortona, è in finale del talent culinario di Sky dopo aver avuto la meglio su Simone nel primo Pressure Test.

08 marzo 2018 Francesca Pasquale

Alberto Menino finalista di Masterchef 7

Tra i tre finalisti che si contendo questa sera su Sky Uno la vittoria della settima edizione di Masterchef Italia figura anche il 23enne micologo di Tortona, Alberto Menino. Un aspirante chef che ha raggiunto questo obiettivo dimostrando anche nel penultimo atto, andato in onda nella scorsa settimana, una straordinaria capacità dietro i fornelli. In attesa di conoscere quale sarà la sua posizione sul podio di Masterchef Italia 7, ricordiamo come Alberto si è guadagnato la qualificazione alla finale. La puntata ha visto una Mistery Box abbastanza diversa dal solito nella quale i concorrenti hanno dovuto preparare delle pietanze partendo da 10 ingredienti da abbinare nel miglior modo possibile con l’aggiunta di un oggetto della quotidianità da utilizzare al meglio per l’impiattamento. Nello specifico Alberto ha proposto ai quattro giudici un piatto di chiara connotazione marinara che anche grazie al prezioso consiglio di chef Cannavacciuolo (una cottura su pietra) è stato valutato come uno dei tre migliori ma non il migliore.

ALBERTO MENINO, VITTORIA SU SIMONE

Ai Pressure nell’Invention Test, Alberto Menino non essendo riuscito ad ottenere il successo nella Mistery non ha potuto giovarsi di alcun vantaggio anzi, gli è stata imposta la preparazione della tradizionale cassoeula lombarda in chiave più moderna con il divieto di utilizzare forno e frullatore. Alberto ha dato fondo a tutte le proprie qualità ma nonostante un piatto comunque apprezzato, non è stato valutato come il migliore in assoluto per cui appuntamento con la finale rimandato. Nella prova esterna svoltasi in Svizzera presso il ristorante pluripremiato con le stelle Michelin, Schauenstein Schloss di Andreas Caminada. Alberto e gli altri due concorrenti in gara si sono ritrovati a collaborare nella cucina di questo ottimo locale ed in particolare con Alberto che è stato chiamato alla preparazione del dessert. Buona anche in questo caso l’apporto del concorrente che tuttavia si è dovuto inchinare alla bravura di Kateryna che si è guadagnata la vittoria. Questo ha messo Alberto nelle condizioni di doversi confrontare con Simone nel primo atto del Pressure Test. Un duello nel quale il 23enne di Tortona ha avuto la meglio.

© Riproduzione Riservata.