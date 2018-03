ANTHONY GENOVESE/ Chi è? I suoi piatti divisi tra innovazione e tradizione (Masterchef Italia 7)

Lo chef Anthony Genovese nelle cucine di Masterchef Italia per l’attesa finale. Stile di cucina unico e affascinante con piatti divisi tra innovazione e tradizione.

08 marzo 2018 Francesca Pasquale

Anthony Genovese ospite a Masterchef Italia 7

Lo chef Anthony Genovese, che si appresta a vivere la finale di Masterchef Italia 2017, nasce a Parigi nel 1968 da genitori calabresi. La sua grande passione per i viaggi lo porta a girare molto dividendosi tra Francia, Inghilterra, Giappone per poi approdare in Italia dove vive e lavora dal 2003 dando vita ad un fortunato percorso professionale con il suo ristorante Il Pagliaccio. Il suo percorso culinario, fatto di sapori mediterranei ed influenze asiatiche, gli consente di ottenere la seconda Stella Michelin nel 2009. Il suo ristorante Il Pagliaccio nasce da un progetto condiviso con Marion Lichtle di origini alsaziane. Il Pagliaccio è considerato dai critici del mestiere una sorta di oasi di pace e tranquillità. La sua cucina è profondamente d’autore, inconsueta e allo stesso tempo passionale. Infatti nei piatti proposti si evince non solo la sua creatività ma anche e soprattutto una grande esperienza di vita, frutto di incontri culinari tra oriente e occidente dove la tradizione italiana è interpretata in modo più leggero e raffinato. Chissà che questa sua caratteristica non metterà questa sera in difficoltà i finalisti di Masterchef Italia 7 dove è atteso ospite.

ANTHONY GENOVESE: “NELLA MIA CUCINA CI SONO TRE COMPONENTI”

In una intervista rilasciata al portale Worldaroundwater, Anthony Genovese parla del suo primo ricordo in cucina : “Profumo di casa, riunioni familiari di emigranti calabresi all'estero. Profumo anche dei dolci tipici per la Pasqua e per il Natale o il fritto che in Calabria si usa tanto in cucina. La cosa che più mi colpiva era vedere che i miei amici francesi mangiavano tutt’altro. Proprio non mi spiegavo come potessero mangiare il pollo durante la settimana, mentre per noi la carne era soprattutto polpette o ragù”. Ha poi raccontato come la sua cucina sia l’incontro di varie culture, lontane e vicine: “Nella mia cucina ci sono tre componenti.

La base tecnica francese. In Francia ho studiato. E questo comprende anche il rispetto, l’organizzazione e le gerarchie, i ruoli all’interno della cucina. Poi c’è l’Italia che è il mio paese, il mio cuore e il mio sangue. E’ il gusto, gli ingredienti, i prodotti che sono di primissima qualità. E poi le culture orientali. Ho viaggiato molto. E’ stata una fortuna. E in oriente ho assorbito il gusto delle spezie. L’uso di certe cotture. Veloci, per un prodotto croccante, appena scottato. E la presentazione dei piatti. Minimale, quasi spoglia, essenziale. Ma la mia cucina non ha nulla a che fare con la fusion. L’anima resta italiana. Il resto arricchisce ed esalta”.

