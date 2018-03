Alessia Marcuzzi è incinta?/ Terzo bebè per la conduttrice? Shopping nel negozio per bambini e forme nascoste

08 marzo 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi è incinta?

Alessia Marcuzzi ancora una volta al centro del gossip. La nota conduttrice torna protagonista delle ultime indiscrezioni ma stavolta non per l'Isola dei Famosi e per il tanto discusso canna-gate. Sembrerebbe infatti che la nota e apprezzata conduttrice sia in dolce attesa. A palesarlo sarebbero alcuni scatti pubblicati dal settimanale di Diva e Donna nel numero in edicola oggi. Non si vede un pancino evidenti o forme particolarmente morbide, visto che la corporatura esile della conduttrice è coperta da un lungo cappotto. Quello che però colpisce e fa pensare ad una gravidanza è il fatto che la Marcuzzi sia stata paparazzata all'interno di un negozio per bambini, intenta a fare shopping. Cosa ci faceva la conduttrice nel negozio per bebè? Che sia proprio per fare acquisti per il bambino in arrivo?

ALESSIA MARCUZZI COME BELEN RODRIGUEZ?

D'altronde un pancino pronunciato è già apparso al pubblico nel corso di una delle ultime dirette dell'Isola dei Famosi, tanto che molti sono stati i commenti da parte del pubblico che sul web ha notato la forma un po' più morbida della conduttrice. Non è l'unica conduttrice nota al pubblico di Mediaset per la quale si parla in questi giorni di bebè in arrivo. Come Alessia Marcuzzi, anche per Belen Rodriguez in questi giorni si parla di presunta gravidanza, motivo per il quale sarebbe saltata per la showgirl argentina la conduzione della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per ora anche per Alessia Marcuzzi non arriva alcuna conferma. La conduttrice sarà davvero incinta? Si tratterebbe per le del terzo figlio, il primo dal matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, dopo Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti.

