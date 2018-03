Amici 17/ Sfida tra Emma e Carmen: pioggia di critiche per la Ferreri (8 marzo 2018)

Amici 17 torna in onda oggi con un uovo appuntamento con il daytime. In vista del serale, continua la sfida tra le cantanti Emma e Carmen, pioggia di critiche per la Ferreri.

Amici 17 - Emma Muscat e Carmen Ferreri

Il serale di Amici 17 è sempre più vicino. Tutti gli allievi sono alle prese con esami e sfide che potrebbero aprire le porte del serale ai primi fortunati. Una delle sfide più interessanti è quella di Emma Muscat e Carmen Ferreri. Le due cantanti stanno preparando lo stesso brano, “Eppure sentire” di Elisa. Ciascuna delle due ha la possibilità di assistere alle prove dell’altra. Emma, dopo aver ascoltato la sua rivale, si limita a dirle un “brava” mentre Carmen afferma che l’ha trovata molto brava tecnicamente, ma che interpretativamente non le ha trasmesso nulla. Carmen, inoltre, spiega di voler personalizzare la sua performance a differenza di Emma che, a detta della Ferreri si sta limitando ad eseguire senza aggiungere nulla di personale. In realtà, nessuno degli altri allievi è d’accordo con Carmen. Da Alessandro dei The Jab a Zic fino a Luca Vismara tutti applaudono la performance di Emma. Chi delle due vincerà? In attesa di scoprirlo, il pubblico sembra aver già indicato in Emma la vincitrice. Carmen, infatti, ha ricevuto una serie di critiche da parte dei fans che hanno definito il suo modo di cantare “troppo vecchio”. Una batosta per la Ferreri che non si aspettava dei giudizi negativi.

AMICI 17, LA PROVA DI GARRISON PER SEPHORA

Per Alessandra Celentano, Sephora ha tutto ciò che dovrebbe avere una vera ballerina mentre Garrison considera la giovane ballerina ancora troppo acerba e soprattutto senza quell’energia e quella sensualità che lui ama vedere in una ballerina. L’insegnante, così, ha deciso di sottoporre l’allieva ad una nuova sfida. Stavolta, Garrison vuole vedere il lato sensuale e sexy si Sephora che, arrivando da un repertorio classico e avendo solo 17 anni, non riesce ancora a tirare fuori tutto il suo lato femminile. A differenza di Valentina che, pur non avendo molta tecnica riesce sempre a convincere Garrison con la sua energia e le sue movenze, Sephora non ha ancora conquistato la fiducia dell’insegnante. Ad aiutare Sephora nella preparazione della coreografia sarà Elena D’Amario. Per la giovane ballerina si tratta di una provva davvero ardua. Riuscirà a soddisfare Garrison?

