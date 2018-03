Ashton Kutcher e Mila Kunis/ Figli diseredati! Niente soldi per loro in futuro ma per adesso...

Ashton Kutcher e Mila Kunis annunciano che doneranno in beneficienza tutti i loro soldi non lasciando nulla ai figli che dovranno imparare a caversela da soli.

Ashton Kutcher e Mila Kunis

Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno ufficialmente diseredato i loro figli, almeno al momento. La coppia è finita in cima al gossip del momento per via di quello che hanno dichiarato proprio riguardo ai loro beni: un domani i loro figli non avranno l'eredità, i loro soldi andranno in beneficenza piuttosto. Questo è il succo di quello che i due hanno dichiarato e i piccoli cambiamenti potranno arrivare solo in corso d'opera e solo se i loro figli dimostreranno davvero di meritarsi qualcosa in più e di aver lavorato sodo per ottenerlo. Fino al momento in cui, però, i due non dovranno lavorare sodo per guadagnare qualcosa e vivere modestamente, saranno loro ad occuparsi dei bambini e sicuramente non mancherà loro niente visto che stiamo parlando di due attori di grande calibro (e dai grandi cachet). Comunque vada la loro vita non sarà poi molto dura a differenza dei loro coetanei che vivono davvero all'ombra del sacrifio e della "povertà". Solo parole destinate ad essere spazzate via dal vento? Non ci rimane che metterci comodi e aspettare che quel momento arrivi. (Hedda Hopper)

LE DICHIARAZIONI DEI DUE ATTORI

Ashton Kutcher e Mila Kunis spiazzano il mondo con una decisione clamorosa ovvero quella di non lasciare neanche un soldo del loro patrimonio ai figli Wyatt Isabelle e Dimitri che hanno rispettivamente 3 e 1 anno. La coppia, di comune accordo, ha deciso di non voler crescere due figli viziati a cui tutto è dovuto. La volontà dei due attori è quella di dare una sana educazione ai figli, insegnando loro l’importanza di guadagnare ciò che si desidera e, soprattutto, di studiare e lavorare duramente per realizzare i propri sogni. Ospite del podcast di Dax Shepard, Ashton Kutcher ha così annunciato che il suo patrimonio e quello di Mila Kunis verrà donato in beneficienza quando moriranno. “Quando moriremo i nostri soldi saranno dati in beneficenza”, ha fatto sapere l’attore. Sulla stessa lunghezza d’onda è la moglie che non ha intenzione di avere in futuro due ragazzi che vivono di rendita con i soldi di mamma e papà.

ASHTON KUTCHER E MILA KUNIS, LA DECISIONE SUL FUTURO DEI FIGLI

Ashton Kutcher e Mila Kunis, tuttavia, non hanno intenzione di lasciare al loro destino di figli. La coppia, infatti, è disposta ad aiutare i futuri progetti professionali di Wyatt Isabelle e Dimitri ad una condizione: “Non allestirò un fondo per loro. Se, una volta grandi, vorranno iniziare un qualche business e dimostreranno di avere un piano per la realizzazione – ha spiegato Ashton Kutcher – investirò in questo, ma niente fondi gratuiti. Spero così di motivarli a cavarsela da soli, ad apprezzare tutto ciò che hanno avuto e a cercare di raggiungere una vita agiata rimboccandosi le maniche “. I figli della fortunata coppia il cui patrimonio ammonterebbe a circa 300 milioni di dollari, dunque, dovranno dimostrare di avere ingegno e voglia di lavorare per poter mettere le mani sui soldi di mamma Mila e papà Ashton.

