BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ Cosa c'è dietro il silenzio della coppia sulla gravidanza?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno aspettando un bambino? La notizia si fa insistente anche se la coppia per il momento mantiene l'assoluto riserbo.

08 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono costantemente al centro del gossip e qualsiasi loro movimento fa notizia. La coppia, che ha trascorso alcuni giorni in Qatar in occasione delle prove per la MotoGp del pilota, ha fatto ritorno a casa appena in tempo per partecipare alla festa di compleanno di mamma Veronica Cozzani (dalla quale mancava sorprendentemente papà Gustavo). Ma soprattutto si è trovata inaspettatamente al centro di una nuova notizia di gossip, secondo la quale Belen sarebbe in attesa del suo secondo figlio. Secondo quanto scritto dal settimanale Nuovo Tv, infatti, ci sarebbe proprio la gravidanza dietro la mancata conduzione del Grande Fratello. Dopo che per mesi l'argentina era stata considerata la favorita per la guida del famoso reality in partenza ad aprile, la scelta è passata a Barbara Palombelli, volto noto di Forum. Riporta infatti il tabloid: "Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera. Le voci di una dolce attesa si rincorrevano già dallo scorso dicembre quando i telespettatori avevano notato il suo pancino arrotondato durante le puntate di Tu si que vales".

IL SILENZIO DI BELEN RODRIGUEZ

Belen Rodriguez non ha mai negato il suo desiderio di dare un fratellino al piccolo Santiago, frutto del suo matrimonio con Stefano De Martino. Eppure, in una recente intervista, aveva affermato di non sentirsi ancora pronta per il grande passo a causa dei tanti impegni professionali suoi e del fidanzato Andrea Iannone. Negli ultimi tempi, però, l'argentina ha chiaramente rallentato i suoi ritmi di lavoro, limitandosi a qualche servizio fotografico e preferendo concedersi un periodo di relax proprio al fianco del pilota della MotoGp. Che cosa c'è dietro questo strano comportamento? Dalle ultime foto, in verità, il suo fisico appare ancora assolutamente perfetto, tanto che solo pochi giorni fa qualche follower l'aveva accusata di essere fin troppo magra. Al momento, sia Belen che Andrea non hanno smentito né confermato la notizia, limitandosi a poche pubblicazioni nei rispettivi profili social, solitamente molto attivi: che cosa c'è davvero dietro a questo silenzio della coppia del momento? C'è già chi pensa che la loro partecipazione a C'è posta per te sancirà la conferma ufficiale del bebé in arrivo...

© Riproduzione Riservata.