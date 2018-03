Ballando con le Stelle 2018/ Anticipazioni, Gessica Notaro al settimo cielo: le parole per Milly Carlucci

Ballando con le Stelle 2018, anticipazioni: Milly Carlucci pronta alla prima sfida con Maria De Filippi. Le rivelazioni di Gessica Notaro prima dell'inizio

08 marzo 2018 Anna Montesano

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

C'è grande attesa per l'inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle. Sabato 10 marzo 2018 Milly Carlucci parte con la prima puntata di questa edizion e e trova di fronte un'agguerritissima Maria De Filippi. Per l'occasione, la conduttrice di Canale 5 ospita a C'è posta per te 4 volti molto amati dal pubblico: gli immancabili Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che vestiranno i panni di Belen Rodriguez ed Andrea Iannone che saranno proprio in studio con loro. Da'ltra parte anche Milly Carlucci è pronta a mettere in scena alcuni assi nella manica, uno di questi è Gessica Notaro, la Miss sfregiata dall'acido che non vede l'ora di esibirsi e mettersi alla prova. È lei stessa a confermarlo nel corso di un'intervista rilasciata a DiPiù Tv, dove racconta come è stata contattata dalla conduttrice di Ballando con le stelle.

Gessica Notaro: "Grazie a Milly Carlucci!"

"Sono rimasta a bocca aperta quando Milly Carlucci mi ha contattato e mi ha detto: ' Gessica, ammiro il tuo coraggio, penso che tu sia un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e sarei felice di averti nel mio programma'. - racconta Gessica Notaro, che poi aggiunge - Io ero al settimo cielo: ho risposto di sì subito, senza pensarci un attimo, perchè Ballando con le stelle, perchè è un programma in cui i concorrenti possono davvero mostrare le loro capacità mentre imparano a fare qualcosa". Gessica Notaro ha raccontato anche i progressi della sua salute: "I dottori mi hanno detto che forse potrò recuperare la vista da questo occhio, e io ci spero: sono ottimista e lo sono sempre stata anche nei momenti più duri. - così conclude - È l'ottimismo che mi ha sempre dato la carica per andare avanti. E credo che lo dimostrerò anche sulla pista di Ballando con le stelle!"

© Riproduzione Riservata.