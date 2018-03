Beautiful / Anticipazioni 8 marzo: R.J. ancora privo di conoscenza dopo l'incidente

Anticipazioni Beautiful, puntata 8 marzo: R.J. è ancora privo di conoscenza in seguito all'incidente avvenuto mentre Coco era alla guida dell'auto dei Forrester.

08 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

I colpi di scena non mancheranno nella puntata di Beautiful di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 circa. Anche se in netto ritardo rispetto alle aspettative, a causa delle repliche iniziali e della lunga pubblicità, si arriverà oggi allo scontro decisivo tra Eric e Quinn: dopo avere scoperto il tradimento della moglie con Ridge, il patriarca sarà furioso con la donna, accusandola di essere andata a letto con il figliastro. Si tratterà di una falsa convinzione, dettata più che altro dai trascorsi da donnaiolo di Ridge, ma Eric non vorrà sentirne ragione: il matrimonio con la Fuller non potrà proseguire, motivo per cui le chiederà di andarsene immediatamente dalla villa. Disperata per queste conclusioni affrettate, Quinn chiederà e supplicherà il marito di perdonarla, dicendo che nulla di simile si ripeterà in futuro ma qualsiasi sua parola resterà priva di conseguenze. Sarà questa la fine di una delle unioni più criticate degli ultimi anni?

BEAUTIFUL: RJ. IN OSPEDALE DOPO L'INCIDENTE

Le trame odierne di Beautiful concederanno ampio spazio anche alle conseguenze della scampagnata fuori città di R.J. e Coco. La coppia aveva deciso di trascorrere alcune ore in montagna, usando l'auto sportiva di Ridge. La giovane Spectra si trovava alla guida del veicolo ma ha perso i sensi, finendo in una scarpata. Dopo l'incidente le condizioni di Coco non sono apparse preoccupanti, mentre ben diverso è stato il caso di R.J., ricoverato in ospedale privo di sensi. Nell'episodio di questo pomeriggio, Brooke verrà informata di quanto accaduto e correrà al pronto soccorso insieme a Bill per accertarsi delle condizioni del figlio. Sarà qui che lo troverà ancora privo di conoscenza a causa di una commozione cerebrale dovuta dal forte colpo subito. Coco sarà al suo fianco, disperata per quanto accaduto: la ragazza si sentirà in colpa, confessando di essere stata alla guida dell'auto al momento dell'incidente. E la reazione di Brooke alle sue parole non si farà attendere.... Sarà questo l'inizio di nuovi problemi per la reazione tra i rampolli Forrester e Spectra?

