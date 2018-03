Boss in incognito 2018/ Diretta: Marco D’Arrigo protagonista seconda puntata 8 marzo

Boss in incognito, anticipazioni seconda puntata: Gabriele Corsi all'interno dell'azienda di Marco D'Arrigo, ecco con chi dovrà confrontarsi e cosa potrebbe accadere; le dichiarazioni.

08 marzo 2018 Valentina Gambino

Boss in incognito

Questa sera sulla seconda rete di Casa Rai, andrà in onda la seconda puntata di Boss in incognito 5. Gabriele Corsi, presenterà ancora una volta il docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il compito del conduttore, a differenza delle altre edizioni, sarà quello di raccontare al pubblico le gesta del protagonista della puntata. Ma non finisce qui, in questa quinta edizione, a differenza di Flavio Insinna e Nicola Savino (che lo hanno condotto in precedenza), Gabriele avrà anche il compito di affiancare i personaggi nel corso della loro inedita avventura televisiva tra i meandri della loro azienda e rigorosamente sotto copertura. “Lo confesso: arrivo alla conduzione di questo programma con umiltà ma con entusiasmo. L’ultima puntata è quella che mi ha commosso di più. L’abbiamo girata ad Accumoli, zona colpita dal terremoto, in una azienda che produce salumi”, confessa il conduttore intervistato dall’Ansa. “Sono particolarmente onorato di guidare una trasmissione di cui io stesso sono stato per anni il primo fan”, aggiunge.

Marco D’Arrigo, chi è il boss di questa sera

Il protagonista della seconda puntata di Boss in incognito, sarà Marco D’Arrigo, il fondatore di California Bakery, una catena di locali dove poter assaporare le ricette della tradizione americana. Siciliano di nascita e milanese di adozione, D’Arrigo nel 1995 ha deciso di rilevare una bakery gestita a Milano da una signora americana e con decisione si è impegnato per scoprire tutti i segreti delle ricette della tradizione made in Usa. All’inizio per lui non è stato affatto facile ma poi, pian piano, i clienti sono aumentati vistosamente e con loro le bakery, che attualmente sono otto a Milano e una in Svizzera. Nella sua avventura in incognito, D’Arrigo incontrerà Natalia e con lei vivrà in prima persona la cucina di California Bakery. Gianmaria, banconista, che lo istruirà su come arrangiarsi tra ordinazioni e servizi al banco, farà assistenza di sala con Vincenzo, che lo addestrerà su come conquistare nuove competenze e come viziare il pubblico di consumatori. Il pasticcere Alessandro gli insegnerà invece, l’arte del confezionamento dei dolci e infine il panettiere Shamal cercherà di tramandargli i segreti dell’arte bianca.

Boss in incognito, format e dichiarazioni

Boss in incognito, essendo diventato un format decisamente popolare, ha obbligato la necessità di ideare una nuova “copertura” che permettesse di entrare nelle aziende e fuorviare i suoi lavoratori. Ecco perché, Gabriele Corsi si presenterà nelle aziende nel ruolo del presentatore di un nuovo programma televisivo, “Ricollocati”, che aiuta il reinserimento nel mondo lavorativo di individui non più giovanissimi che hanno perso il lavoro. Grazie a questa scappatoia, Corsi accompagnerà il boss all’interno dei segreti della sua impresa, per fargli vivere l’avventura in prima persona. “Filo conduttore di Boss in incognito sono ancora una volta la generosità, il senso di responsabilità e la voglia di mettersi in discussione di chi amministra grandi aziende in vari settori commerciali. Imprenditori strategici ma lontani dai riflettori o dalla notorietà ma che producono prodotti di altissima qualità. Persone che lavorano h24”, continua Corsi intervistato dall’Ansa. L’appuntamento con la seconda puntata è quindi rinnovato per questa sera, giovedì 8 marzo, a partire dalle 21.15 circa sulla seconda rete di Casa Rai.

© Riproduzione Riservata.