CRIMSON PEAK/ Su Italia 1 il film diretto da Guillermo del Toro (oggi, 8 marzo 2018)

Crimson Peak, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Mia Wasikowska e Jessica Chastain, alla regia Guillermo del Toro. La trama del film nel dettaglio.

08 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST JESSICA CHASTAIN

Il film Crimson Peak va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 8 marzo 2018 alle ore 21.25. Con la regia di Guillermo del Toro, la pellicola è stata interpretata da Mia Wasikowska (Edith Cushing nel film), attrice di origini australiane apparsa in pellicole di grande successo come Solo gli amanti sopravvivono, Tracks - Attraverso il deserto, Il sosia - The Double, Alice attraverso lo specchio, Defiance - I giorni del coraggio e Rogue. Nel 2018 sarà al cinema con il film The Piercing. Al suo fianco troviamo anche altri grandi interpreti di fama internazionale come Jessica Chastain, Jim Beaver, Burn Gorman, Bruce Gray e Leslie Hope. Guillermo del Toro oltre ad aver diretto la pellicola, si è anche occupato della sceneggiatura e della produzione del film. Le musiche sono state curate da Fernando Velázquez, musicista spagnolo particolarmente noto per aver curato le colonne sonore di Con gli occhi dell'assassino, Sette minuti dopo la mezzanotte e Hercules: il guerriero. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CRIMSON PEAK, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola esordisce con la piccola Edith Chushing che assiste all'apparizione dello spirito di sua madre, morta poco tempo prima, che la mette in guardia da una pericolo non identificato. Trascorrono diversi anni da quell'evento ed Edith è ormai una donna adulta che sogna di affermarsi come autrice di romanzi thriller. Un giorno fa la conoscenza del giovane ed affascinante Thomas Sharpe, di cui rimane infatuata all'istante. Quella stessa sera sua madre torna a farle visita, mettendola nuovamente in guardia da una minaccia imminente. Nel frattempo il padre di Edith non vede di buon occhio la relazione che lega sua figlia a Thomas Sharpe. Mentre quest'ultimo lascia la città su minaccia di Carter Cushing che, viene barbaramente ucciso. Sconvolta dalla morte del padre, Edith decide di seguire il suo amato Thomas e si trasferisce a Londra ma ben presto, scoprirà che la famiglia Sharpe cela segreti inconfessabili con i quali dovrà fare ben presto i conti.

