Charlize Theron / "Per otto anni ho fumato erba, poi però un giorno mi sono fermata"

08 marzo 2018 Matteo Fantozzi

L'attrice Charlize b ha deciso di rivelare alcune cose legate al suo passato a Kimmy Kimmel Live. Qui ha spiegato: "Un giorno sono rimasta bloccata davanti al frigo per otto ore. Non potevo parlare e non era più divertente, quindi mi sono dovuta fermare. Ho fumato erba per otto anni, ma poi ho detto basta". Nonostante questo, come riporta Il Giornale, l'attrice ha confessato di dover continuare a prendere marijuana per combattere l'insonnia. Spiega poi: "Sono sempre stata disposta a provare qualsiasi cosa. Hai una vita da vivere quindi perché non provare? Ho sperimentato anche l'ecstasy, ma non ne ho usata molta". Charlize Theron non ha interesse a nascondere situazioni legate al suo passato, spiegando anche con coraggio i suoi punti di vista consapevole dei rischi che corre nei confronti di un'opinione pubblica sempre troppo abile a cambiare completamente idea.

LA CARRIERA

Charlize Theron è nata a Benoni il 7 agosto del 1975. Da giovanissima debutta al cinema nel film Grano rosso sangue 3 dove non viene accreditata. Dopo alcuni film interlocutori il grande successo arriva nel 1997 quando recita nel capolavoro di Taylor Hackford ''L'avvocato del diavolo''. Il pubblico e la critica si rendono subito della sua bellezza e riescono a darle la possibilità di esprimersi in quello che le riesce meglio, recitare. In carriera ha lavorato con tantissimi registi di assoluto livello internazionale come Lasse Hallstrom, John Frankenheimer, Robert Redford, Woody Allen e molti altri ancora. Solo nell'ultimo anno ha recitato in ben quattro film. Dopo il successo di Atomica bionda la vedremo al cinema ancora quest'anno con Gringo di Nash Edgerton e Tully di Jason Reitman di questi ultimi due film è stata anche produttrice. In carriera ha recitato anche sul piccolo schermo anche se è al cinema che ha trovato il suo habitat naturale.

