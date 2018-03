Claudia Zanella/ Moglie di Fausto Brizzi: la figlia Penelope il loro collante, “mamme se sarete sincere…”

Claudia Zanella, moglie di Fausto Brizzi: il suo messaggio a tutte le mamme e le donne nel giorno dell'8 marzo. In spiaggia serena con la figlia Penelope nello scatto social.

08 marzo 2018 Emanuela Longo

Claudia Zanella

Nel giorno della Festa della Donna, sono stati tanti i messaggi giunti via social da parte di personaggi pubblici, i quali hanno voluto affidare al web i propri pensieri in merito all'importanza simbolica dell'8 marzo. Tra questi, anche Claudia Zanella, moglie del regista romano Fausto Brizzi, di recente finito al centro dello scandalo molestie dopo la denuncia di diverse giovani attrici. Claudia e Brizzi, dopo un periodo di lontananza, sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto e uno dei motivi che avrebbe convinto quasi certamente la Zanella a tornare sui suoi passi sarebbe da ricondurre alla loro bambina, Penelope Nina, nata due anni fa. In uno scatto pubblicato su Instagram e che immortala mamma e figlia insieme, Claudia Zanella dedica un messaggio sentito a tutte le madri. "Mamme, ricordatevi che le nostre figlie non seguono i nostri consigli, ma seguono i nostri esempi. Se saremo donne sincere e coraggiose, cresceremo donne sincere e coraggiose. Buon 8 Marzo a tutte", si legge, mentre sullo sfondo resta la foto della Zanella e della piccola, serene e felici sulla spiaggia, in un qualsiasi giorno di sole. Tante donne hanno condiviso il suo pensiero di madre, il cui compito soprattutto in questi ultimi mesi è stato quello di tenere la famiglia unita, evitando che la piccola figlia potesse subire in qualche modo le loro ansia dettate dalla delicata situazione che ha visto coinvolto Fausto Brizzi.

CLAUDIA ZANELLA E FAUSTO BRIZZI SOTTO LO STESSO TETTO

Era lo scorso gennaio quando Fausto Brizzi e la moglie Claudia Zanella tornavano a vivere insieme, secondo le indiscrezioni del settimanale Oggi. Una notizia che aveva inevitabilmente sancito il superamento di una crisi profonda causata proprio dalle gravi accuse che avevano riguardato il regista romano, soprattutto dopo alcuni servizi televisivi trasmessi a Le Iene. Archiviato il rumore che si era creato attorno al presunto scandalo molestie, proprio il settimanale aveva immortalato la coppia e tra i due, ancora una volta, era tornata ad essere protagonista la figlia Penelope Nina, loro vero collante. Marito e moglie, insieme alla loro bambina, erano stati pizzicati insieme in un luna park in zona Eur, a Roma, a pochi passi dalla loro casa e quelle immagini avevano rappresentato realmente il tentativo di voler superare quella nuvola nera che aveva travolto la loro relazione oltre che la sfera professionale del regista, anche per il bene della figlia, nei confronti della quale non sono mai mancate le attenzioni di entrambi.

