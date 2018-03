Costantino Vitagliano, calendario sexy/ "L'unica donna della mia vita è mia figlia Ayla"

Costantino Vitagliano posa nuovamente per un calendario sexy a distanza dalla prima apparizione in tv ad Uomini e Donne. E' un papà innamorato della piccola Ayla

08 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Costantino Vitagliano, uno dei primi tronisti della storia di "Uomini e Donne", al settimanale "Novella 2000", ha svelato, in anteprima, che, alla soglia dei 40 anni, è pronto a posare per un nuovo bollente calendario che faccia sognare le sue fan che, negli anni, non l'hanno mai abbandonato. Un successo, che a distanza di anni, non accenna a diminuire, rispetto ad altri suoi colleghi meno esposti televisivamente: "Sì piaccio ancora quando sono ospite in tv e ci sono i cosiddetti influencer, alla fine del programma, la gente vuole una foto con me". Il palestrato attore, in passato, nel periodo di massima esposizione, ha avuta molta difficoltà a gestire i pro e contro del boom: "La troppa popolarità non l'ho saputa gestire, perché sono arrivato al limite. Sono stato schiavo di attacchi di panico quando ancora non sapevo cosa fossero. A un certo punto non mi interessava più apparire, ma capire perché stavo così male. Io pensavo di essere invincibile, invece ho dovuto fare i conti con la sovraesposizione. Non a caso, per un periodo mi sono trasferito a Milano Marittima perché ero alla ricerca di serenità".

COSTANTINO VITAGLIANO, SCELTA DI TRASFERIRSI IN SPAGNA ED IL RITORNO IN ITALIA

Costantino Vitagliano, per 'disintossicarsi' dal successo dell'Italia del dopo "Uomini e Donne", per un breve periodo della sua vita, ha deciso di trasferirsi in Spagna, per intraprendere una sfolgorante carriera nel mondo dello spettacolo, ma, poi, ha seguito il richiamo del Belpaese per amore della figlia: "Questo dopo aver lasciato inizialmente l'Italia per andare in Spagna, dove avevo trovato un nuovo mondo. Poi, una volta tornato in Italia, ho conosciuto la madre di mia figlia e quando ho saputo che sarei diventato padre non ho avuto dubbi: sono rimasto nel mio Paese". Da qualche tempo, l'ex tronista è testimonial di My Touch, una crema specifica per le zone intime delle donne, il punto “V”, aiuta a prevenire i danni dell’invecchiamento cutaneo. Gira, lo Stivale, in lungo e largo, per un tour promozionale, per testare sul campo, gli effetti benefici di questa pozione miracolosa: "Mi sta chiedendo se sono fidanzato? No, non c’è una donna al mio fianco anzi, l’unica della mia vita è mia figlia Ayla (nata dalla relazione con Elisa Mariani, ndr). Però so che la crema funziona perché già un paio di mesi fa l’ho regalata a molte mie amiche che mi hanno detto che è una figata".

