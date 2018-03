DON MATTEO 11/ Anticipazioni 8 marzo 2018: quale sarà la scelta di Nardi?

Don Matteo 11, anticipazioni dell'8 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Anna e Sofia decidono di fare chiarezza sui loro rapporti: cosa faranno Seba e Nardi?

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 8 marzo 2018, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 11 in prima Tv assoluta. Si tratta dell'ottava, divisa negli episodi "Una questione personale" e "Una di quelle". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito all'omicidio di Dalida, i Carabinieri di Spoleto e don Matteo indagano sul passato della ragazza. La vittima infatti era detenuta in carcere da tempo e si sospetta che possa aver conosciuto il padre del bambino che portava in grembo proprio in quell'ambiente. I medici sono riusciti fortunatamente a salvare il neonato, ma la sorella di Dalida si dispera per via di quella tragedia che aveva spinto la giovane a dover pagare con il carcere. Racconta infatti a don Matteo che Dalida era responsabile della morte di una donna, in quanto guidava ubriaca al momento dell'impatto. Le indagini dei Carabinieri si concentrano quindi sull'uomo che quella sera ha perso tutto, la moglie e la possibilità di crearsi una famiglia. Nel frattempo, Sofia realizza con grande dolore la verità sul proprio passato. Ha trovato infatti fra le carte dei genitori defunti il proprio estratto di nascita, in cui c'è scritto che è nata in un ospedale di Spoleto. Dopo aver detto tutto a Seba, riesce a scoprire il nome della madre, ma preferisce non dire nulla al ragazzo. Affronta invece il sacerdote e lo accusa di averle mentito.

Don Matteo intanto realizza che Dalida ha scelto di accusarsi per l'incidente per proteggere la sorella, mentre il fidanzato della ragazza ha deciso di ucciderla per evitare che rivelasse la verità su quanto accaduto in passato. Don Matteo cerca inoltre di risolvere la distanza fra Rita e Sofia, ma entrambe sono decise a non fare un passo avanti verso l'altra. Anna invece deve affrontare la verità sulla fine del proprio fidanzamento con la madre Elisa, che non perde occasione per denigrarla. Dopo aver finto con Cecchini che il matrimonio ci sarà, il Capitano decide di dire tutto ad Elisa, mentre Nardi affronterà la donna in seguito all'ennesimo rimprovero alla figlia. L'arrivo di Carlo Conti in città spinge Cosimo a fare di tutto per riuscire a partecipare a In famiglia, uno show musicale per le famiglie a cui lo ha iscritto Sofia tempo prima. Cecchini decide quindi di aiutare il bambino con la scusa di essere un vecchio amico del conduttore, che dietro le sue insistenze deciderà invece di denunciarlo. Soprattutto quando il Maresciallo lo farà cadere per errore dal palco. Pur di far sorridere Cosimo, Cecchini metterà in atto ogni tipo di inganno, anche contattare un sosia di Conti per far credere al bambino che parteciperà al programma. Sofia invece è ancora arrabbiata con il prete, mentre Rita non si sente pronta a parlare con la ragazzina, visto che è nata da una violenza che non ha mai superato. Decisa a dirle in faccia quanto la odia, sarà infine Sofia ad incontrare la docente ed a manifestarle tutto il suo disprezzo. Cecchini invece viene smascherato, così Cosimo coinvolge Nardi e Anna perchè si fingano i suoi genitori. Fra i due scatta anche un bacio, giusto per dovere verso la recitazione. Sarà tuttavia Cecchini a convincere Conti ad accettare Cosimo fra i concorrenti ed il bambino riuscirà persino a vincere.

ANTICIPAZIONI DELL'8 MARZO 2018, EPISODIO 15 "UNA QUESTIONE PERSONALE"

Nel primo dei due episodi di stasera, don Matteo dovrà indagare sulle accuse di omicidio dirette ad un avvocato. Anche se il sospettato si dichiara innocente, Nardi è convinto che sia in realtà colpevole. Intanto, Cecchini scopre che i genitori di Zappavigna non sanno nulla del suo lavoro, mentre Sofia affronta ancora una volta Seba e gli impone di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Solo in un secondo momento si scopre che l'avvocato è in realtà lo stesso uomo che ha spinto Nardi ad interrompere le sue imminenti nozze. EPISODIO 16 "UNA DI QUELLE" - Barba viene accusato da una prostituta di origine ucraina di averla violentata. Con le prove a suo vantaggio, la donna sembra sul punto di far perdere il lavoro al Carabiniere. La squadra e don Matteo dovranno quindi fare in modo di evitare che Barba perda non solo la carriera, ma che finisca persino in carcere. Nel frattempo, Cecchini scopre grazie ad un notaio di aver ereditato un'importante eredità da una ricca anziana. L'unico obbligo presente nel testamento riguarda la cura del suo amato coniglio, che Cecchini dovrà adottare. Anna invece non riesce a smettere di pensare al bacio avuto con Nardi tempo prima e decide di chiarire la situazione con il Procuratore.

© Riproduzione Riservata.