Donatella Lopar/ Uomini e Donne, la dama del trono over criticata sul web

Donatella Lopar è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Dopo il "foto-gate" scatenato da Ida e Riccardo, la dama è stata molto criticata sui social.

08 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, giovedì 8 marzo, su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne dedicato al trono over. In studio dovremmo ritirare la dama Donatella Lopar, che settimana scorsa è stata chiamata in causa da Ida e Riccardo. Nelle scorse puntate, infatti, Ida e Riccardo avevano avuto da questionare su una serie di foto che il cavaliere aveva mandato e ricevuto da Dontella. Dopo un’accesa lite, Ida aveva comunque espresso alla redazione il suo interesse per Riccardo. Settimana scorsa in studio Maria De Filippi ha chiesto a Donatella se abbia sentito Riccardo: “Sì e non mi era piaciuto come si era comportato!”, ha detto la dama. Donatella ha voluto chiarire che le famose foto del “lato B” non sono le sue, ma fanno parte di una pubblicità. Inoltre ha aggiunto che che era stato Riccardo a inviarle delle sue foto per chiederle un parere da personal trainer e, come ciliegina sulla carta, ha svelato che lui le ha chiesto di uscire. Riccardo ha negato di aver invitato la dama a cena, ma Tomas è intervenuto difendendo la versione di Donatella.

Le critiche sui social

Sui social la personal trainer no ha trovato molti consensi. “Donatella in questo momento mi sembra a cucchiara di tutti i pignate (Tradotto: il cucchiaio di tutte le pentole=sempre in mezzo)” e “A me Donatella sta sulle scatole #uominiedonne”, hanno scritto due utenti su Twitter. E ancora: “Ok. Gemma si comporta come una 12enne, Giorgio è lì perché è innamorato di se stesso. Ad Anna piace Giorgio. Angelo business e chiacchierone. Riccardo = Sossio del nord. Donatella 'ce l'ha solo lei'. Ida sei splendida #uominiedonne”. C’è anche chi segue con passione le vicende della dama. “Io vorrei un episodio ogni giorno dopo Beautiful su Donatella Tomas Ida e Riccardo”. Ricordiamo che Donatella è arrivata a Uomini e Donne per trovare un compagno: “Non mi piacciono gli uomini musoni, amo il dialogo e il confronto. Cerco un compagno che sia anche mio amico e confidente. Mi auguro di uscire migliorata da questo studio e di trovare un uomo che mi faccia stare bene”. Al momento il suo uomo ideale non è ancora arrivato…

