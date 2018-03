Enzo Bitetto ha un tumore/ Il fidanzato, Craig Warwick: “Isola dei Famosi per pagare le cure al mio compagno”

Enzo Bitetto, il compagno di Craig Warwick ha un tumore: il dramma personale del sensitico inglese ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Ecco perché ha partecipato al relity di Canale 5.

08 marzo 2018 Emanuela Longo

Craig Warwick

Craig Warwick nelle ultime settimane è stato al centro dell'attenzione in merito alle sue accuse choc nei confronti di Franco Terlizzi, suo ex compagno di avventura all'Isola dei Famosi. Una volta tornato in Italia a causa di un problema di salute, infatti, il sensitivo ha accusato Terlizzi di aver pronunciato una frase omofoba nei suoi confronti, scatenando così il dibattito in diverse trasmissioni tv. Da questo punto di vista, gli animi sembrano essersi fortunatamente placati, dopo un confronto a distanza avvenuto lo scorso lunedì in diretta tv ma ora è spuntato un altro dramma, decisamente più serio, che Craig ha deciso di renderlo noto agli italiani attraverso le pagine del settimanale Nuovo. Dietro quel suo sorriso rassicurante, infatti, il noto sensitivo ed ex naufrago vive il dramma legato alla malattia del compagno Enzo Bitetto, al quale è legato da 21 anni. "Ha un tumore alla schiena", ha rivelato. Ecco dunque spiegato anche il motivo della sua partecipazione al reality di Canale 5. E' lo stesso a spiegare: "Per questo io sono andato all'Isola dei Famosi: volevo avere i soldi per pagargli le cure". Gli ultimi anni per la coppia non sono stati affatto semplici da un punto di vista economico poiché proprio il tumore che ha colpito il compagno, li ha indotti a spese molte elevate, tra ospedali e farmaci. "Abbiamo girato tutta l'Italia per fare i migliori controlli", ha commentato. Quello che ha colpito Enzo, a detta di Craig sarebbe una forma di tumore molto grave. Da poco ha terminato la fisioterapia e lo stesso Warwick si dice molto ottimista: "Siamo nelle mani di Dio e ho chiesto agli angeli di stargli vicino".

CRAIG WARWICK, LE ACCUSE A FRANCO TERLIZZI SU PRESUNTA OMOFOBIA

Tra le pagine del settimanale Nuovo, dopo aver raccontato il suo dramma personale legato alla malattia del compagno, Craig Warwick ha ribadito quanto accaduto con Franco Terlizzi all'Isola. La versione è sempre la medesima: a sua detta, quando Franco gli avrebbe domandato se fosse gay, alla sua risposta affermativa avrebbe replicato: "Schifoso". "Lui è stato molto aggressivo con me quando ero lontano dalle telecamere", ha aggiunto. Il sensitivo inglese in realtà sarebbe rimasto molto ferito da tutta una serie di atteggiamenti ritenuti aggressivi da parte di Terlizzi nei suoi confronti. Poi Craig ha commentato anche le offese ricevute da Alessandro Cecchi Paone che lo ha ritenuto un bugiardo e un cialtrone con le sue storie sugli angeli. "E' una cosa davvero malto brutta", ha commentato, spiegando come prima di partire per l'Isola dei Famosi, con il suo libro sugli angeli ha fatto tanta beneficienza in favore dei bambini malati di tumore. Infine, ha concluso dicendo la sua sull'ormai famoso canna-gate. "Se avessi visto qualcosa di sospetto lo avrei detto. Ma giuro che non ho visto nulla di strano", ha chiosato.

