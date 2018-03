Festa della donna 2018, frasi e auguri/ Giornata internazionale della donna, i programmi da guardare in tv

Festa della donna 2018: tutti i programmi da guardare in tv oggi 8 marzo per questa speciale ricorrenza in compagnia delle persone a cui si vuole più bene

08 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Flavia Pennetta su Alpha

Giornata internazionale della donna. L'8 marzo, ogni anno, è anche l'occasione, per passare comodamente una serata in compagnia delle proprie donne, magari davanti alla tv, sgranocchiando dei buoni pop-corn. Comedy Central dedica l’intera serata alla comicità femminile! A partire dalle 21.00, infatti, andrà in onda lo spettacolo di Barbara Foria registrato per la settima stagione di Palco Doppio Palco. In questo show, la travolgente artista napoletana presenterà un mirabolante viaggio nella vita delle donne di oggi, alle prese con le follie dei drammi quotidiani e con il rovinoso declino dell’uomo contemporaneo. Barbara Foria affronterà, con la sua solita grande ironia e con la sua ineguagliabile carica energetica, i vizi e le virtù dell’essere donna. A seguire, un estratto di mezz’ora con i monologhi di Debora Villa ripresi durante il mitico Comedy Central Tour: nel primo, Debora parlerà dei cambiamenti che la donna deve affrontare tra i 40 e i 50 anni, anni in cui la trasformazione fisica, umorale, psicologica, non è graduale ma soggetta ad un’esplosione ormonale. Nel secondo monologo, invece, l’attrice affronterà i meccanismi di conquista e seduzione delle donne che hanno superato i 40 anni. Infine, una grande e attesissima anteprima: alle 22.30 il canale trasmetterà in 1^ TV assoluta 3 episodi della prima stagione di “Inside Amy Schumer”, in attesa di vedere le prime due stagioni su Comedy Central (canale 124 di Sky) a partire dal 18 marzo. “Inside Amy Schumer” è uno show provocatorio che orbita attorno a tematiche come sesso e relazioni di coppia, fatto non solo di sketch, ma anche di stand up comedy e interviste paradossali alla gente per strada. Star di primo piano della serie è l’attrice comica che in America ha raggiunto le vette più alte della comicità al femminile e che risponde appunto al nome di Amy Schumer.

LA PROGRAMMAZIONE DI COMEDY CENTRAL E ALPHA

In occasione della Festa della Donna, per la prima volta, una donna Alpha si racconta a Campi di Battaglia. Sarà Flavia Pennetta campionessa di tennis e vincitrice, tra i vari trofei, degli Us Open 2015 battendo la connazionale Roberta Vinci in una storica finale tutta italiana. La tennista racconterà ai microfoni di Alpha tutte le tappe della sua emozionante carriera, dagli inizi fino alla finale degli Us Open 2015 che ha tenuto tutta Italia incollata al televisore: “Roberta è stata la mia compagna di vita nel tennis, perché abbiamo giocato le prime partite che avevamo 9 e 10 anni. Ritrovarci in una finale di grande slam era qualcosa di impensabile, abbiamo iniziato a giocare a specchio perché ci conoscevamo benissimo. Lei arrivava dalla vittoria con Serena Williams, io avevo quella cattiveria che a lei è mancata”. I protagonisti di questa prima edizione del programma sono il rugbista Martin Castrogiovanni, l’allenatore di calcio ed ex giocatore Gennaro Gattuso, lo schermidore Aldo Montano, il campione di calcio Marco Materazzi. Il prossimo e ultimo appuntamento, in onda il 15 marzo alle 23.05, vedrà protagonista Ivan Zaytsev.

LE PROPOSTE DI SKY ARTE HD

In occasione della Festa delle donne, Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) trasmette in prima visione esclusiva alle 21.15 Seven Women, il film documentario prodotto e diretto da Yvonne Scio’ che, dopo il successo del suo primo film da regista Roxanne Lowit Magic Moments, continua il suo viaggio nel mondo delle donne. In Seven Women si confessano all’obiettivo della regista sette donne molto diverse tra loro, tra giornaliste, costumiste, attrici e personalità della cultura e dello spettacolo. Da Rosita Missoni fondatrice, con Ottavio, dell’azienda Missoni a Rula Jebreal, giornalista di origini palestinesi; da Patricia Field, costumista di Sex and the City e de Il Diavolo veste Prada a Bethann Hardison, prima top model al mondo di colore e attivista per i diritti degli afroamericani; dalle artiste newyorkesi Susanne Bartsch e Alba Clemente, fino a Fran Drescher icona della serie cult The Nanny, in Italia La Tata. La regista le ha incontrate tra l’Italia e gli Stati Uniti e, attraverso la loro voce, ha voluto raccontare una parte delle loro vite e dei loro successi professionali, ma anche delle difficoltà dalle quali sono partite e della capacità che hanno avuto di trasformarle positivamente. Un racconto di storie talvolta difficili, fatte di riscatti, di sogni e di passioni. Un viaggio intimo e appassionato nella vita di sette donne, uniche e a loro modo straordinarie.

L'OMAGGIO ALLE DONNE DI VH1

VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia visibile sul canale 67 del digitale terrestre, si tinge di rosa per celebrare la Festa della Donna con una programmazione speciale tutta al femminile durante l’intera giornata. Il palinsesto renderà infatti omaggio a tutte le più grandi artiste della musica italiana e internazionale. VH1 intende celebrare insieme ai suoi music lovers tutte le donne, in ogni sfumatura che le caratterizza: le donne sono belle, forti, timide, innamorate, guerriere e avventurose. A partire dal mattino e per tutta la giornata, in onda una serie di rotazioni musicali dei video delle più importanti interpreti femminili del panorama musicale. Si spazierà dalla canzone italiana a quella internazionale, dal rock al pop, da struggenti dichiarazione d’amore a video di donne forti e decise. Avremo modo di cantare e ballare riguardando i video musicali del passato, ma naturalmente ci sarà anche ampio spazio per le ultime novità musicaliLe rotazioni speciali per la Festa della Donna vedranno protagoniste donne grintose, come le nostre Emma, Gianna Nannini ma anche Lady Gaga, Skin e altre interpreti che hanno mostrato tutto il girl power come le Spice Girls, Destiny’s Child e Pussycat Dolls Protagoniste del ricco palinsesto anche le dolci e appassionate Alessandra Amoroso, Adele, Laura Pausini ma avremo modo di apprezzare anche la determinazione di quelle donne che sono a capo di band formate principalmente da uomini, come Florence and the Machine, Cranberries e Garbage. Ci sarà spazio anche per le ragazze del mondo della musica, che nonostante la giovane età e la neonata carriera stanno già dando del filo da torcere ai colleghi uomini. Prime tra tutte la nostra Francesca Michelin oltre alle star internazionali come Miley Cyrus e Ariana Grande.

