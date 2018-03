Francesca Cipriani è fidanzata?/ Per il gossip un misterioso imprenditore l’aspetta (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani è fidanzata? L'ex Pupa è la regina indiscussa della 13esima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 e secondo il gossip, avrebbe una relazione d'amore in segreto...

08 marzo 2018 Valentina Gambino

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è sicuramente – l’unico – personaggio di punta di questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Dopo aver messo da parte il canna-gate, molte dinamiche si concentrano sull’ex Pupa, nella speranza che possa ringalluzzire gli ascolti televisivi del programma condotto da Alessia Marcuzzi. La giunonica showgirl in questi ultimi tempi è stata anche accusata di mentire dal resto dei naufraghi. Ecco perché, proprio Nino Formicola ha avuto la percezione che lei fingesse dei malori per evitare i compiti più difficoltosi. “Finge di avere qualcosa soprattutto quando c’è da fare qualcosa. Lei non fa una cosa di sua iniziativa se qualcuno non glielo dice. E quando la fa, la fa al minimo sindacale… Quando c’è da far qualcosa improvvisamente diventa il malato immaginario”, ha svelato Gaspare parlando con Bianca Atzei. I due poi, hanno avuto modo di metterla alla prova, facendo finta di aprire un cocco per mangiare. Solo allora, la burrosa bionda è uscita dalla tenda per poter mangiare: “Ma non avevi mal di pancia, amore?” le ha chiesto la cantante, Francesca però, ha risposto prontamente: “Sì ma non posso stare a digiuno, perché svengo”.

Francesca Cipriani, il suo sogno nel cassetto

Prima di approdare sull’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani aveva confessato di essere single ma forse, così non è. Secondo Novella 2000 infatti, la showgirl tutta curve potrebbe avere un legame segretissimo con un danaroso imprenditore, presumibilmente italiano, di cui però, attualmente non si conosce l’identità. Per comprendere se l’indiscrezione fosse veritiera oppure no, durante Pomeriggio 5 è intervenuto un caro amico della Cipriani che a tal proposito ha smentito fermamente: “mitomani che si inventano tutto”. Secondo Nicola (così si chiama il bizzarro amico) la rivelazione di Novella 2000 sarebbe il frutto di un imprenditore che affascinato dalla bellissima isola che sta facendo la formosa bionda, si sarebbe inventato per filo e per segno questa particolare storia. Francesca Cipriani quindi, dopo la relazione con l’ex marito di Valeria Marini, Giovanni Cottone, sarebbe realmente single ma pare anche essere alla ricerca dell’uomo della sua vita. Del resto, sotto ipnosi durante l’esperimento di Giucas Casella, ha confessato che il suo sogno nel cassetto sarebbe proprio quello di diventare mamma.

